Oggi il test con la Primavera senza Vicario

Oggi alle 15 gli azzurri disputeranno una partitella di allenamento con la Primavera di mister Buscé, tappa intermedia in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Udinese. Guglielmo Vicario non sarà della partita, ma la speranza dello staff medico è quella di averlo nuovamente a disposizione per il match con i friulani. Una prospettiva che ancora non viene data per scontata, ma che potrebbe diventare assai probabile a partire da domani. L’obiettivo, infatti, è quello di riportarlo in gruppo per verificare la condizione e, soprattutto, se il dolore al costato è svanito. In quel caso potrebbero esserci ottime probabilità di vederlo di nuovo in campo, anche se la certezza al momento non c’è. Il suo sarebbe un rientro fondamentale, senza nulla togliere a chi ha preso il suo posto nella trasferta di Monza. Per il resto si va verso una serie di conferme, a cominciare dall’attacco dove Satriano sembra in grado di fornire le giuste garanzie. L’attaccante uruguayano, tornato al gol contro i brianzoli, farà nuovamente coppia con Caputo, mentre Baldanzi agirà da trequartista. Sul fronte infermeria poche novità: lo staff medico spera di recuperare Destro dopo la sosta, mentre Cambiaghi accelera i tempi e spera di farcela per l’Atalanta. La buona condizione di Satriano, tuttavia, invita a non forzare un recupero che potrebbe metterlo a rischio ricadute. A destra, invece, potrebbe aprirsi un ballottaggio tra Ebuehi e Stojanovic: il nigeriano ha recuperato, ma non è detto che parta titolare.