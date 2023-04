Oggi il Città di Empoli

La due giorni per i dilettanti in Toscana a carattere nazionale si chiude oggi col 45° Gp Città di Empoli dopo la gara di ieri a Pontedera. Grande successo di adesioni per la classica empolese organizzata dalla Maltinti Banca Cambiano, dal Comitato Sport Comune di Empoli col patrocinio del Comune. La corsa sarà internazionale con il team Monex (Messico), quello inglese Zappi e la squadra spagnola Baix Ebre. Una sfida sulle colline attorno a Empoli, poi negli ultimi 30 km la salita verso il Montalbano dal versante di Limite sull’Arno dove la selezione non è mai mancata. Dopo 44 edizioni mancherà Renzo Maltinti, indimenticabile presidente, ma la corsa siamo certi vivrà del suo ricordo. Duecento gli iscritti di 29 squadre. I migliori: Di Felice, Butteroni, Garzi (terzo nel 2022), Sessa, Zurlo, Cataldo, Garibbo, Buda, Nencini, Regnanti, Magli, Crescioli, Demiri. Il ritrovo è al Centro Coop con partenza ufficiale da via Carraia presso la Maltinti Lampadari alle 13, con 4 giri di km 27,8 comprendenti le salite di Monteboro e Monterappoli. Seguirà la salita di Castra, quindi Vitolini, Sovigliana, la salita verso Cerreto Guidi, San Zio, e il finale in pianura per raggiungere il traguardo di via Carraia dopo 142 km. Antonio Mannori