Novanta giovanissimi alla gara di short track

Castelfiorentino,29 ottobre 2023 – Novanta giovanissimi hanno preso parte al Bike Park di via Pistelli a Castelfiorentino, alla terza edizione del Trofeo Fan Club Kristian Sbaragli, apprezzato professionista, azzurro quest’anno al mondiale di Glasgow. Al momento dopo quattro stagioni nella Alpecin, l’atleta di Castelfiorentino presente alla gara in suo onore (e tra gli ospiti anche il suo amico Alberto Bettiol, altro professionista di questa località), non ha ancora la società per il 2024. La gara di Short Track è pienamente riuscita grazie al lavoro appassionato del suo responsabile Marco Perciavalle e di Federico Fioravanti, con l’organizzazione della S.C. Castelfiorentino Banca Cambiano, il patrocinio del Comune e la sponsorizzazione della Banca di Cambiano 1884, Gallo Nero, Bagnoli Idraulica, Ancilotti Bike, Kappaenne e Marco Filippo Impresa Edile. Prima delle tredici società intervenute (90 i concorrenti presenti) è risultata la S.Miniato-S.Croce sull’Arno con 38 punti seguita da Pedale Senese 21 e dall’Empolese con 16.

CLASSIFICHE

CAT. G1: 1) Francesco Berton (Team Valdinievole); 2) Franzese; 3) Capitoni.

CAT. G2: 1) Riccardo Capizzi (Pedale Senese); 2) Mantelli; 3) Bruni.

CAT. G3: 1) Brando Buggiani (S.Miniato-S.Croce); 2) Picariello; 3) Vignali.

CAT. G4: 1) Christian Velaj (Club Appenninico 1907); 2) Milanesi; 3) Cantini.

CAT. G5: 1) Diego Della Polla (S. Miniato-S.Croce); 2) Grella; 3) Tognetti.

CAT. G6: 1) Matteo Brezzi (Avis Pratovecchio); 2) Boretti; 3) Leonetti.

SETTORE FEMMINILE: Hanno vinto le gare Bianca Maioli e Sofia Bacci (San Miniato-S.Croce), Eva Faggioli (Avis Pratovecchio), Siria Genovese (Fosco Bessi Calenzano).