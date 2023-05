Nessuna insufficienza Ebuhei e Cambiaghi super Bene anche i subentrati

VICARIO 6 – Sul gol non è impeccabile, ma ci sta. E’ comunque bravo nell’ordinaria amministrazione e quando c’è bisogno sulle uscite risponde presente.

EBUEHI 7,5 – Due assist ed una prova difensiva praticamente perfetta. E’ cresciuto tanto nel corso della stagione e non a caso è titolare.

STOJANOVIC sv – Entra nel finale.

WALUKIEVICZ 6,5 – Una prestazione solida. Contro un avversario ostico come Dia concede davvero il minimo sindacale.

LUPERTO 6,5 – Gara gagliarda come solo lui sa fare. Amministra la difesa e di testa le prende praticamente tutte.

PARISI 7 – Questo modulo lo esalta perché davanti ha un compagno con cui scambiare. Sbaglia poco in difesa e spinge come un matto quando ha spazio.

MARIN 7 (nella foto) – Un altro che ha beneficiato del cambio di modulo. Si trova più a suo agio giocando a due e lo dimostra.

GRASSI 7 – A tratti detta legge in mezzo al campo, recupera tanti palloni ed ha spesso la qualità per far ripartire bene l’azione.

BALDANZI 6,5 – La palla giusta ce l’ha nella ripresa, ma non riesce a graffiare. La sua è comunque una prestazione positiva, specialmente al netto del cambio di modulo.

BANDINELLI 6 – Entra bene in partita.

HENDERSON 6,5 – Non è un trequartista che illumina, ma è efficace e soprattutto dà equilibrio a tutta la squadra.

AKPA AKPRO 6,5 – La sua dinamicità gli consente di attaccare gli avversari e recuperare un sacco di palloni.

CAMBIAGHI 7,5 – Un gol straordinario e tante belle cose. E’ l’uomo del momento.

PJACA 6,5 – Peccato. Aveva fatto un gran gol. Più in generale lotta per la squadra ed è prezioso nel finale con la sua esperienza.

CAPUTO 7 – Tanto lavoro per la squadra e finalmente il gol che gli serviva. Giocatore fondamentale perché ci mette grande sostanza e personalità.

DESTRO sv – Entra nel finale.

All. ZANETTI 7,5 – Il modulo ha cambiato il volto della squadra. Che altro dire.

t.c.