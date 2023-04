"Nessun esito va dato per scontato Ce la giocheremo fino in fondo"

di Tommaso Carmignani

L’idea di base è chiudere il conto. Perché una volta passato il momento più difficile, l’Empoli ha voglia di mandare definitivamente in archivio la stagione e cominciare a concentrarsi sul futuro. Poche storie: sul fatto che gli azzurri siano ad un passo dalla salvezza non ci sono più molti dubbi, ma la gara di oggi contro la Cremonese potrebbe definitivamente consegnare a Caputo e compagni la certezza quasi matematica di giocare nella massima categoria anche l’anno prossimo.

Battere il ferro finché è caldo, approfittare di un avversario che non ha più molte speranze e confermare che la vittoria contro il Lecce ed il pareggio esterno conquistato contro il Milan hanno consentito agli azzurri di lasciarsi alle spalle il momento negativo. Del resto società e allenatore non hanno mai avuto dubbi nel dire che le quattro sconfitte consecutive, e più in generale i tre punti nelle prime otto del girone di ritorno, non dovevano preoccupare l’ambiente. La squadra aveva semplicemente bisogno di ritrovare certezze e convinzioni e i quattro punti ottenuti nelle ultime due partite lo hanno confermato.

La Cremonese è spacciata e quindi è doveroso provare ad approfittarne, ma quando le squadre si avviano alla retrocessione possono comunque avere dei sussulti d’orgoglio tali da renderle pericolose. Ne sa qualcosa la Sampdoria, che una settimana fa si è dovuta arrendere proprio ai grigiorossi. "Siamo vicini all’obiettivo – conferma lo stesso Zanetti – e quello in casa della Cremonese è uno dei nove match point che abbiamo a disposizione. Dobbiamo andare con la mentalità di portare a casa dei punti, affrontiamo una squadra che sta bene e con giocatori che possono metterci in difficoltà. Sono al nostro livello, non è una partita dal risultato scontato e si giocherà sui dettagli. Ma noi vogliamo dare continuità di risultati dopo essere riusciti ad uscire da un momento difficile". Zanetti torna anche a parlare del Milan, gara che ha visto gli azzurri accettare con grande umiltà di farsi chiudere nella propria metà campo. "Io sicuramente sono cresciuto da questo punto di vista- dice ancora il tecnico – perché prima ero molto più integralista. Però abbiamo pareggiato contro una squadra che è a un passo dalla semifinale di Champions e questo ci consente di parlare di piccola impresa. La cosa più bella – prosegue Zanetti – è che col Lecce abbiamo fatto una partita di dominio, poi con umiltà a Milano siamo andati con una strategia diversa e abbiamo accettato di difenderci. Non esiste un solo spartito, adesso conta solo il risultato. Sono stato orgoglioso della duttilità mentale e tecnica mostrata dalla squadra".

Dal punto di vista della formazione bisognerà fare ancora a meno di Vicario, ma il rientro è vicino. "Il problema è superato – dice il tecnico – ma ora deve tornare in condizione. Lo riavremo tra un paio di partite". Il finale di stagione potrebbe essere un’occasione per i giovani. "Giocare in maniera sporadica può riuscire a tutti – conclude Zanetti – ma poi bisogna stare dentro i momenti. I nostri ragazzi lo sanno fare in maniera egregia".