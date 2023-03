Nell’ultimo anno plusvalenze per oltre 26 milioni

Dalle colonne di tmw.com un’analisi abbastanza dettagliata dell’ultimo bilancio azzurro. Equilibrio è la parola chiave per la famiglia Corsi. Nel 2022 si parla di un risultato da 3,5 milioni di perdita, ma influenzato soprattutto dalle quote d’ammortamento (da 4,1 milioni) dell’esercizio. Il valore della produzione è di 70 milioni, le plusvalenze sono da 26,2, mentre le tv hanno dato all’Empoli circa 30 milioni nello scorso anno. E’ cresciuto molto sia il costo del personale, da 22,4 milioni a 36,6, mentre gli ammortamenti sono cresciuti di 10 milioni. Per il club azzurro è fondamentale mantenere il parametro degli stipendi sotto una certa soglia, altrimenti la gestione non sarebbe sostenibile.Gli acquisti sono arrivati a 21,9 milioni fra Vicario, Cacace, Henderson e Stojanovic. Ceduti invece Ricci, Asllani e Mattia Viti. Alla fine di questa stagione, i soldi potrebbero arrivare dalle partenze dello stesso Vicario e di Parisi.