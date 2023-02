Nel secondo tempo con Pjaca e Caputo

Empoli-Napoli 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (68’ Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (76’ Pjaca), Marin, Henderson (57’ Grassi); Baldanzi; Satriano (76’ Vignato), Piccoli (57’ Caputo). (Perisan, Ujkani, Stojanovic, Tonelli, De Winter, Walukiewicz, Cacace, Fazzini, Degli Innocenti). All. Zanetti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa (90’ Ndombele), Lobotka, Zielinski (90’ Gaetano); Lozano (70’ Olivera), Osimhen (84’ Simeone), Kvaratskhelia (70’ Elmas). (Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Demme, Zedadka, Politano, Zerbin). All. Spalletti. Arbitro: Ayroldi. Marcatori: 17’ aut. Ismajli (E), 29’ Osimhen (N). Note: Spettatori 12624, per un incasso di 239526,37 euro. Ammoniti: Henderson (E), Grassi (E), Lozano (N) per gioco scorretto. Espulsi: al 22’ st Rui (N) per fallo di reazione. Angoli 11-4 per il Napoli. Recupero 1’ pt, 6’ st.