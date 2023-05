Nel girone di ritorno conquistati 10 punti

Dieci punti. Esattamente come quelli conquistati la passata stagione, quando per larghi tratti del campionato si disse che la squadra aveva sorpreso tutti in positivo. Che l’Empoli di Zanetti abbia fatto un po’ più fatica nel girone di ritorno rispetto a quanto ottenuto all’andata è un dato di fatto, ma la vittoria conquistata col Bologna ha consentito agli azzurri di ricalcare quello che la squadra di Andreazzoli aveva fatto lo scorso anno dal 20° al 34° turno, cioè nello stesso lasso di tempo intercorso tra la fine del girone di andata e la partita di due giorni fa al Castellani. Questo che vuol dire? Che a dispetto di tutto i due campionati restano più o meno sovrapponibili, al netto di una rosa profondamente diversa. E se, come sembra, alla fine dovesse arrivare la salvezza si tratterebbe di un obiettivo conquistato ancora una volta con relativa tranquillità. Gli azzurri, tra l’altro, non sono più la squadra che ha il peggior rendimento del girone di ritorno: peggio, al momento, hanno fatto Spezia e Sampdoria.