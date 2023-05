Ce n’è per tutti i gusti, dal percorso per famiglie ai trail più estremi per i veri funamboli della bici. Il Montalbano diventa la capitale della Mountain Bike in vista del primo raduno Montalbano Trail Area, organizzato per domenica prossima da un gruppo di appassionati che durante l’inverno, grazie al prezioso lavoro dei volontari, hanno tirato a lucido i sentieri più belli e divertenti che si trovano nei boschi del Montalbano. L’evento prevede quattro percorsi: Enduro, Mtb Enduro, Turistico e Famiglie Gimkana e l’obiettivo è proprio quello di far conoscere i trail che sono stati sistemati di recente. Tra i servizi inclusi ci sono guide professionali per la gestione dei gruppi lungo il percorso, la frecciatura lungo i vari trail e il ristoro al Pinone. Il ritrovo sarà presso la sede dell’Us Limite e Capraia 1920 in via Gagarin a Limite. Informazioni su www.montalbanomtb.org