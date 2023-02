Monza, Udinese e Atalanta: missione salvezza

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Messo in termini puramente numerici, il periodo dell’Empoli non è dei più felici: la squadra di Zanetti ha ottenuto tre punti nelle ultime cinque partite ed è reduce da una brutta batosta interna, ma se poi vai a vedere che queste due sconfitte sono arrivate contro Roma e Napoli, che in mezzo c’è stato l’ottimo pareggio di Firenze e che il 2-2 maturato con lo Spezia è stato figlio della determinazione e del carattere, meglio andarci piano coi giudizi negativi. Gli azzurri stanno facendo un’ottima stagione e da qui alla sosta, prevista dopo la sfida contro l’Atalanta, hanno l’occasione di imprimere un segnale deciso – e forse decisivo – al proprio campionato.

Considerando il passo tenuto dalle rivali in lotta per la salvezza, la quota potrebbe essere leggermente superiore a quella dello scorso anno, ma è lecito pensare che con 35-36 punti sia fatta. Questo vuol dire che all’Empoli potrebbero mancarne meno di dieci, ma anche che le prossime tre partite possono diventare potenzialmente decisive. Sabato prossimo la squadra di Zanetti andrà a far visita al Monza: avversario complicatissimo, è vero, ma in gare così raramente gli azzurri hanno sbagliato. Fare risultato all’U-Power Stadiium consentirebbe di riprendere la marcia dopo la batosta rimediata contro il Napoli, che sarà pure la capolista indiscussa di questo campionato, ma i cui schiaffi fanno comunque molto male.

Poi arriverà l’Udinese al Castellani, reduce da un pareggio abbastanza scialbo contro lo Spezia. Un risultato che ha fatto arrabbiare il tecnico Sottil, ma che ha anche confermato i limiti della formazione bianconera. Dopodiché ci sarà l’Atalanta, che delle tre è certamen te la più complicata da affrontare. Quello contro i nerazzurri è un match delicatissimo, ma arrivarci bene potrebbe fare la differenza.

All’Empoli, senza fare troppi calcoli, potrebbe potenzialmente bastare una vittoria nelle prossime tre partite per pensare di aver già quasi condotto la nave in porto. Anche se la matematica è lontana, superare quota 30 a questo punto del campionato vorrebbe dire sfondare una barriera importante anche dal punto di vista psicologico. Perché a quel punto sarebbe davvero difficile immaginare come questa squadra non riesca a salvarsi. La strada, parliamoci chiaro, è segnata ormai da tempo, ma il campionato è leggermente più complicato dello scorso anno e le avversarie, anche in coda, paiono più agguerrite. L’Empoli, esattamente come aveva fatto con Andreazzoli, è sempre stato bravo a tenersi alla larga dalla zona rossa: ecco perché arrivare alla sosta avendo superato quota 30 vorrebbe dire molto nell’economia finale del torneo.

Nessuno chiede a questa squadra di arrivare tra le prime dieci della classifica, ma riuscire a migliorare il risultato dello scorso anno avrebbe davvero dell’incredibile. E chissà che Zanetti e i suoi non ci stiano davvero facendo un pensierino.