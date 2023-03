Montesport, vittoria strepitosa Casini è super: stesa la Rinascita

MONTESPORT

3

RINASCITA FIRENZE

0

MONTESPORT: Para 2, Fenili 12, Bettaccini 10, Mazzini 9, Casini 19, Mezzedimi 9, Castellani (L). N.E. Bigliazzi, Maioli, Paoli, Dozi. All. Cantini.

RINASCITA FIRENZE: Pezzatini 2, Torrini 9, Pistocchi 13, Masini 9, Auretti 11, Ciotoli 3, Svelti, Giuntini (L). N.E. Alari, Viciani, Rutili. All. Rovai.

Arbitri: Santoro e Carifi di Livorno.

Parziali: 25-21; 25-20; 25-20.

MONTESPERTOLI – Strepitosa vittoria della Montesport contro la Rinascita, alla vigilia del match terza forza del campionato. Partita giocata ad alta intensità con la Montesport, trascinata da una Casini incontenibile, che ha dimostrato tutte le sue potenzialità e nonostante nel secondo e terzo set abbia concesso qualcosa all’avversario è stata in grado di recuperare lo svantaggio con pazienza e intelligenza, sfoderando una prova che non ha lasciato scampo alla squadra di Rovai. Primo set mai in discussione: la Rinascita soffre in ricezione e la Montesport cerca subito di allungare con capitan Mazzini che sotto rete è un cecchino. Masini e Auretti provano a ridurre le distanze ma sono le locali a condurre 18-14. Sul finale, Mazzini in fast sigla il 24-20, poi Mezzedimi chiude il set 25-21 scardinando il muro avversario. Nel secondo set, la Rinascita inizia a trovare continuità in attacco con la Montesport, costretta a rincorrere 4-7. Casini e Mezzedimi provano ad accorciare le distanze ma le ospiti continuano a condurre il set. Sul 14-18, Para, con il suo servizio salto float, procura un bel break e insieme a Casini, che davanti è inarrestabile, ribaltano la situazione: 20-18. Sul finale è ancora Casini a trascinare la Montesport e chiude proprio lei 25-20 con una bordata in parallela. Terzo set sulla falsariga del precedente: la Rinascita parte forte, complice qualche errore di troppo della Montesport e prende il largo (6-12). Le padrone di casa però non mollano, Bettaccini prima in fast e poi al servizio suona la carica e trascinate da Casini e Mezzedimi recuperano lo svantaggio (13-12). Rovai chiede time-out per scuotere le sue, ma la Montesport non abbassa il ritmo e allunga 17-14. Sul finale Fenili sale sugli scudi, siglando due muri e mettendo giù gli ultimi due punti con due attacchi in parallela: 25-20.