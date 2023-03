Montesport stasera in campo per la fuga. Domani la Timenet riceve la Luca Consani

La Montesport, rinfrancata dalle due vittorie consecutive che l’hanno confermata in cima alla classifica del campionato di Serie B2 (girone H) di pallavolo, ospita questa sera, al PalAlessandro di Baccaiano, la Rinascita volley di Firenze, squadra attualmente al terzo posto in classifica a nove punti di distanza dalle montespertolesi.

Le ragazze di Luigi Cantini entrano in campo ben decise a continuare la marcia solitaria in testa, distaccando forse definitivamente le ragazze fiorentine. Queste ultime hanno probabilmente l’ultima occasione di rientare nei giochi per la promozione. Si tratta quindi di una partita delicata che sicuramente invoglierà il pubblico locale a essere presente per sostenere le biancoblù in questa fatica molto importante. Arbitreranno Santoro e Carifi.

Domani pomeriggio, invece, alle 17, al PalAramini, la Timenet riceve la Luca Consani di Grosseto per la 19esima giornata di campionato. Le giallonere sono saldamente al secondo posto in classifica con 45 punti, mentre le avversarie sono in zona retrocessione con 14 punti. La partita, per le empolesi, risentirà del risultato della partita di Montespertoli, che avrà il vantaggio di giocare prima e quindi di non farsi condizionare dal risultato.

Inutile dire che l’apporto del pubblico sarà fondamentale per dare una spinta significativa alle giallonere. Arbitreranno la sfida Barsottini e Papini.