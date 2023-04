Montesport, sfuma la Coppa A conquistare la finale è Ripalta

RIPALTA

3

MONTESPORT

2

"CR TRANSPORT" RIPALTA: Bianchi, Palandrani 13, Bassi 12, Falotico 13, Mandelli, Bonetti, Miglioli 12, Laperchia 1, Rivoltella 9, Arcuri 5, Boffi 5, D’Andrea, Coti (L). All.Verderio.

MONTESPORT: Casini 17, Bigliazzi, Maioli, Paolini, Mazzini 13, Fenili 10, Dozi, Para 3, Bettaccini 8, Mezzelini 13, Castellani (L). All. Cantini.

Arbitri: Grassi e Antonelli di Bologna.

Parziali: 18-25, 25-20, 24-26, 25-18, 15-8.

CASTELMAGGIORE – La Montesport cede nella semifinale della final four di Coppa Italia con l’onore delle armi al Ripalta. Nel parziale d’apertura Montesport avanti 6-9 costringendo coach Verderio a chiamare tempo. Nonostante la sosta il team toscano allunga (9-14, 10-17, 13-19, 16-23) fino a chiudere 18-25. Nel secondo set Ripalta pigia sull’acceleratore, un muro di Palandrani griffa il 5-0, negli scambi successivi Montesport sembra essersi rimesso in carreggiata e Casini firma l’8-8. Un nuovo break delle arancionere porta il punteggio sul 12-8, le toscane dimezzano (14-12, 18-16), poi allungo lombrado (19-16, 23-18) e 25-20 finale. Il terzo parziale parla cremasco negli scambi iniziali. Arcuri e Palandrani rompono l’equilibrio, 9-6. Il Montesport con Casini resta in scia (12-9), un ace di Laperchia e un pallonetto di Rivoltella mantengono a tre le distanze (16-13). Un filotto di quattro a zero riporta in gara Montesport (16-17) e poi un altro break toscano porta lo score sul 17-21. Sul 20-21 Cantini chiama time out, si va sul 23-23 e sono le toscane a esultare ai vantaggi: 24-26. Partenza folgorante del Ripalta nel quarto set (8-3), poi Montesport si fa doppiare fino a scendere a -10 e il tentativo di rimonta è tardivo: 25-18. Al tie-break il "Cr Transport" cambia campo sull’8-5 ed è sempre avanti (14-6) fino a chiudere 15-8.

Francesco De Cesaris