Montesport senza patemi Pala Alessandro in festa

montesport

3

civitavecchia

0

MONTESPORT MONTESPERTOLI: Bigliazzi 16, Maioli 1, Paoli 2, Mazzini 2, Bettaccini 4, Fenili 2, Mazzinghi 2, Dozi 9, Mezzedimi 19, Para, Castellani (L) 1, Casini n.e. All. Cantini.

CIVITAVECCHIA: De Mei 1, Baffetto 1, Furlanetto 1, Vitangeli 1, Sorrentino 8, Pignatelli, De Benedictis 6, Giulì (L1), Mazzantini (L2). All. Oggioni.

Arbitri: De Luca e Bruttini di Pisa.

Parziali: 25-16; 25-19; 25-7.

MONTESPERTOLI – Grande festa al Pala Alessandro per la Montesport, che davanti al proprio pubblico chiude il campionato centrando l’ennesima vittoria per 3-0 contro Civitavecchia, trascinata da una Bigliazzi imprendibile per la difesa avversaria (100% di positività in attacco). Nel primo set coach Cantini schiera Maioli in diagonale con Fenili, Mezzedimi e Mazzinghi in banda, Mazzini e Bigliazzi dal centro, libero Castellani. La Montesport parte subito forte con buoni turni al servizio e con Mezzedimi e Fenili che scardinano la difesa avversaria: 10-6 e poi 17-12.

Il team laziale non molla e con un break al servizio di De Benedictis si rifà sotto 17-16. La Montesport alza il ritmo, Mazzinghi spinge forte al servizio e sotto i colpi di capitan Mazzini e Mezzedimi, le ragazze di Cantini prendono il largo (22-16), prima che Mezzedimi con un gran colpo in parallela metta a terra il punto del 25-16. Nel secondo set dentro Para e Dozi al posto di Maioli e Fenili e Bettaccini per Mazzini. In avvio la Montesport soffre in ricezione e non riesce a contrattaccare con efficacia, mentre De Benedictis e Sorrentino trovano continuità in attacco (9-7).

Le padrone di casa riescono ad allungare 14-11 grazie ai primi tempi di Bigliazzi e alle fast di Dozi, ma Civitavecchia impatta sul 14-14. Si gioca punto a punto fino al 18-18, poi le montespertolesi grazie a Mezzedimi e Bettaccini allungano 21-18 e chiudono sul 25-19 con un palleggio lungo di Dozi. Nella terza frazione dentro Paoli per Mazzinghi e Maioli per Para con la Montesport che parte forte (show di Bigliazzi sotto rete) salendo subito 12-2. Le giovani laziali provano a reagire, ma in campo si vede solo la Montesport. Dozi gioca delle gran fast, Bigliazzi è attenta a muro e con un bel gioco di squadra le locali allungano sul 17-4, per suggellare poi l’ennesima vittoria ancora con Mezzedimi.

Francesco De Cesaris