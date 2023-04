Montesport, pronta la festa La Timenet va in trasferta

Il campionato di serie B2 femminile è arrivato alla terz’ultima giornata e si inizia già a parlare dei play-off promozione e retrocessione. La Montesport invece è prima saldamente in classifica con 64 punti, si prepara a festeggiare con il suo pubblico il passaggio diretto in Serie B1. Il vantaggio sulla seconda, la Timenet Empoli, è di 8 punti per cui basta un solo punto in tre gare per festeggiare già questa sera alle 21 al PalAlessandro di Baccaiano. L’avversaria è la TmMtorneria Ofocchiali di Magione che è quarta con 42 punti, con qualche flebile speranza di agguantare il terzo posto e tentare di essere ripescata per i play-off. Le biancoblu guidate da Luigi Cantini e Serena Benini hanno continuato imperterrite nella preparazione senza fare calcoli di sorta e già questa sera potrebbero essere provate delle ragazze che hanno fatto molta panchina e che vogliono mettersi in evidenza.

La Timenet è in trasferta oggi pomeriggio a Pian di Scò dove, alle 17, alla palestra delle scuole medie di via Roma, incontrerà le locali valdarnesi in un incontro che vede chiaramente favorite le giallonere. Infatti le empolesi sono seconde in classifica con 56 punti, mentre le avversarie sono dodicesime con 21 punti, in piena zona retrocessione. Il pronostico è chiaramente orientato e le ragazze di Marco Dani, che saranno al gran completo, cercheranno di conquistare l’intera posta per andare ai play-off con un punteggio alto che potrebbe essere importante nella classifica avulsa prevista dal regolamento. Basta un solo punto per rimanere matematicamente al secondo posto.

Francesco De Cesaris