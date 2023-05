Montesport pigliatutto Il gruppo ha ancora fame

Ius Arezzo

0

Montesport

3

Ius Arezzo: Murgoci, Ricciarini, Sussi, Mitu, Talarico, Borgogni, Esposito Masini, Magnanensi, Mancini, Tani. All. Pimentel.

Montesport: Casini, Bigliazzi, Castellani, Maioli, Paoli, Mazzini, Dozi, Bettaccini, Mezzedimi, Para, Fenili. All. Cantini e Benini.

Parziali: 15-25, 19-25, 22-25.

Arbitri: Farnesi e Falaschi.

Arezzo - Nella penultima giornata del girone H di serie B2, la Montesport mette a segno un altro 0-3 ai danni dello Ius Arezzo, raggiungendo i 70 punti in classifica. Nella prima frazione di gioco la Montesport allunga subito sulle padrone di casa, 3-10. Coach Pimentel prova a scuotere le sue, ma è ancora la Montesport a fare la partita, 6-16 e poi 11-18. La squadra di Pimentel si rifà sotto 14-19 ma la Montesport alza il ritmo e conclude 15-25. Nel secondo set la Montesport prende subito il largo: 4-8. Arezzo cerca di rimanere in scia ma dopo poco è 9-13. Le padrone di casa forzano il servizio, ma è sempre la Montesport ad avere in mano le redini del set. Sul finale la Montesport spinge ancora ed è 19-25. Nella terza frazione di gioco inizio in equilibrio, con la squadra aretina più coraggiosa: 7-5. Arezzo spinge sul servizio, la Montesport soffre e lo Ius prende il largo: 14-9. Sul punteggio di 16-11 la Montesport non si perde d’animo e con pazienza e lucidità recupera lo svantaggio, 18-18. Sul finale di set, la squadra montespertolese dimostra tutto il suo carattere, reagisce e si impone per 22-25.