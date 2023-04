Montesport irresistibile Battistelli Fossato travolta

BATTISTELLI FOSSATO

0

MONTESPORT

3

BATTISTELLI FOSSATO: Rossi 2, Fattorini M. 2, Vibi 4, Fattorini A. 6, Servettini 3, Cicogna 11, Gresta 2, Sagramola (L1), Bellucci (L2). N.E. Commodi, Cardoni, Provvedi, Busini. All. Pugnitopo

MONTESPORT: Casini 15, Bigliazzi 1, Mazzini 7, Para 2, Mezzedimi 15, Bettaccini 3, Fenili 4, Dozi 4, Maioli, Castellani (L). N.E. Paoli. All. Cantini

Arbitri: Piccininni e Schino di Bologna

Parziali: 18-25; 16-25; 16-25

FOSSATO – Bastano 70 minuti alla Montesport per archiviare la pratica Fossato. La Montesport cerca subito di prendere il largo con un buon turno al servizio di Mezzedimi e con Casini e Fenili che scardinano più volte la difesa umbra (3-8). Fossato si rifà sotto (11-14) ma la Montesport alza il ritmo e continua a condurre 14-18 e poi 14-20 fino al 18-25 finale. Nel secondo set la Montesport continua ad avere in mano l’inerzia del set, con Mezzedimi e Casini imprendibili per la squadra di casa (5-9). Fossato cerca di forzare la battuta e riduce le distanze a 8-10 ma la squadra umbra commette qualche errore di troppo e questo permette alle ospiti di andare sul 13-16. Dentro Dozi per Fenili nella Montesport, break di Casini al servizio ed è 14-19 con Mezzedimi che con una palletta in mezzo al campo mette giù il punto del 16-25. Nella terza frazione di gioco la Montesport che cerca subito di prendere il largo. Sul 4-7 dentro Maioli per Para e sul 6-11 dentro anche Bigliazzi per Bettaccini. Fossato si gioca le ultime possibilità, ma Casini e Mazzini suonano la carica e non ce n’è più per nessuno.