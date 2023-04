Montesport, festa grande al Pala Alessandro

Montesport

Tmmtorneria-Ofocchiali

MONTESPORT: Casini 14, Bigliazzi 9, Mazzini 10, Para 2, Bettaccini 2, Mezzedimi 9, Fenili 6, Maioli, Paoli 2, Dozi 3, Castellani (L). All. Cantini, 2° all. Benini.

TMMTORNERIA OFOCCHIALI: Barbiero 2, Fongo 7, Michieletto 6, Guarino 2, Miserendino 5, Pettinari 8, Belardoni, Mochetti, Gouchon (L1), Santibacci (L2). N.E. Bernardini. All. Bovari.

Arbitri: Tawfick e Frazzoni di Bologna. Parziali: 25-11; 25-20; 25-14.

MONTESPERTOLI - Serata di festa grande per la Montesport che batte nettamente Magione e conquista con tre giornate di anticipo la terza promozione della sua storia in "B1", avendo ad oggi centrato ventidue vittorie e subendo una sola sconfitta e avendo anche centrato l’accesso alle final four di Coppa Italia recentemente disputate. Nel primo set, la squadra guidata da Cantini e Benini parte subito fortissima, creando grossi problemi alla ricezione di Magione che non riesce a contrattaccare in maniera efficace e con Casini e Fenili che scardinano più volte la difesa umbra, 8-2. Coach Bovari prova a scuotere le sue, ma in campo c’è solo la Montesport che allunga 15-7. Dentro Bigliazzi per Bettaccini che con la sua battuta jump float continua a mettere in difficoltà la squadra umbra, sul 18-9 dentro Paoli per Casini e davanti al pubblico delle grandi occasioni è Para con un ace a siglare il 25-11. Nella seconda frazione di gioco dentro Maioli per Para e confermata al centro Bigliazzi nelle fila della Montesport.

Magione torna in campo con più coraggio e trascinato da Pettinari e Miserendino allunga 4-8. Le padrone di casa soffrono in ricezione ma non si disuniscono e con pazienza pareggiano 11-11. Da 17-17 la Montesport prima con Casini e poi con un primo tempo di Bigliazzi allunga 19-17. Dentro Dozi per Fenili e la neo entrata sigla l’ace del 20-17, poi un muro punto di Mazzini vale il 22-18 e infine un’invasione regala il punto del 25-20 alla Montesport. Nel terzo set le padrone di casa prendono nettamente il largo. È Mezzedimi che con un colpo piazzato in parallela mette giù il punto del 25-14 che dà il via alla festa al PalAlessandro. "È stato un anno bellissimo, pieno di emozioni, a partire dal campionato fino ad arrivare alle Final Four di Coppa Italia – racconata il capitano Sofia Mazzini –. Siamo sempre state prime, abbiamo sempre dimostrato tanto e quindi meritiamo appieno questa promozione. Dopo venti anni di pallavolo posso dire che ciò che fa vincere le partite è il gruppo, l’essere affiatate e credere sempre nella propria compagna. Noi abbiamo sempre giocato consapevoli e sicure che dove non arriva una, arriva l’altra. Questa nostra grinta e compattezza ci ha portato fino a qua, a vincere il campionato con un anticipo di tre giornate. Grazie a tutte le mie compagne, allo staff, alla società e al pubblico per questa annata indimenticabile".

