Montesport domani a Viterbo, la Timenet vuole prolungare il momento magico

La ’Timenet’ Empoli pallavolo è domani in trasferta a Stia dove, al palasport, alle 21, incontrerà le locali dell’Omac Active Cnc. Le giallonere sono in un momento di gran forma, sei vittorie nelle ultime sei partite, e sono seconde in classifica con 48 punti, mentre le aretine sono seste con 32 punti, frutto di un campionato altalenante. Per le empolesi una vittoria sarebbe importante per non perdere i contatti dal Montesport che incontrerà fra 15 giorni fuori casa in una partita che dovrebbe decidere il campionato. Le avversarie però non sono da sottovalutare e cercheranno di farsi valere. Il capitano Laura Genova dopo la gara contro Grosseto parlò dell’impegno di oggi: "Contro le maremmane ha prevalso il nostro spirito di squadra, la differenza in campo l’ha fatta la nostra voglia di vincere, per noi erano fondamentali questi tre punti considerando il distacco dalla Rinascita, terza in classifica. La trasferta ad Arezzo contro l’Omac non sarà una passeggiata". Arbitreranno Gardenghi e Santoro. La Montesport domani sarà di scena a Viterbo dove, al Palavolley di via Gran Sasso, alle 16, incontrerà le locali del Vbc Viterbo. Le ragazze di Cantini sono saldamente in testa al girone H con 52 punti, mentre le avversarie sono ai limiti della zona retrocessione con 22 punti, dovuti alle ultime sei partite, tutte perse, dopo un inizio di campionato promettente. Si prevede un incontro combattuto per opposti obiettivi, ma le biancoblù montespertolesi sono sicuramente le favorite e vorranno confermare il pronostico, mentre le laziali cercheranno di guadagnare comunque qualche punto. Aerbitreranno Mastrogiovanni e Montauti.