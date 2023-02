Montespertoli, pari amaro Occasione persa sul finale

Montespertoli

1

Prolivorno Sorgenti

1

MONTESPERTOLI: Cicali, Vanzi (15’ Mina), Liberati (59’ Sinteregan), Trapassi, Ciardini, Fiaschi, Tavanti (46’ Marchi), Veraldi (77’ Conti), Del Pela, Maltomini, Mosti Falconi. A disp. Pinochi, Russo, Turini, Raba, Marcacci. All. Sarti.

PROLIVORNO SORGENTI: Serafini, Cavalli (51’ Porcellini), Solimano, Brizzi, Signorini, Ghelardoni (64’ Testa), Galeone (85’ Sottile), Costanzo, Lucchesi, Santagata, Rossi. A disp. Marchetti, Angiolini, Dell’Amico, Lucarelli, Mazzantini, Casalini. All. Ciricosta.

Arbitro: Neto di Pisa.

Reti: 31’ Rossi; 64’ Del Pela.

Note. Espulso Santagata (P) all’88’ per gioco scorretto.

MONTESPERTOLI – Tornano a smuovere la classifica i ragazzi di mister Sarti, che dopo la batosta subito nella precedente giornata contro il Castelfiorentino, sempre al Molin del Ponte di Baccaiano strappano il pari alla Pro Livorno Sorgenti. Pareggio che per mole di gioco prodotta è il risultato tutto sommato più giusto, ma i padroni di casa si possono rammaricare per un rigore non concesso e una occasionissima proprio nei minuti di recuperi. Ma andiamo con ordine, partendo dall’ottimo avvio fatto registrare dai labronici. Nella prima frazione, infatti, sono gli ospiti a prendere in mano le redini del gioco anche se il Montespertoli si difende con ordine, tenendo bene il campo. Al 31’, però, sugli sviluppi di un calcio di punizione Rossi prende bene il tempo alla difesa locale e spedisce di testa alle spalle di Cicali. La reazione dei gialloverdi di casa si materializza poco prima dell’intervallo con bomber Del Pela, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Serafini.

Si va così al riposo con la Pro Livorno in vantaggio, ma nella ripresa il Montespertoli torna in campo con un altro piglio e si rende quasi subito pericoloso con il solito Del Pela. Proprio il capocannoniere ex Lastrigiana trova poi il guizzo giusto per ristabilire la parità al 64’. Da questo momento in poi è solo Montespertoli con Mosti Falconi che viene steso in area di rigore, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. All’88’, poi, la Pro Livorno resta anche in inferiorità numerica per il ‘rosso’ diretto sventolato a Santagata, reo di un brutto fallo, e proprio al 94’ ecco l’ultimo brivido con Serafini portentoso nello sventare l’ennesimo tentativo di Del Pela, che avrebbe potuto regalare i 3 punti al Montespertoli. Pur chiudendo questo doppio appuntamento casalingo senza vittorie, quindi, capitan Maltomini e compagni conservano comunque un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione.

Simone Cioni