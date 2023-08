Montespertoli convinto E’ ora di alzare l’asticella

di Simone Cioni

Il Molino del Ponte di Baccaiano a Montespertoli torna ad aprire le proprie porte per una nuova stagione agonistica. Ieri è scattata infatti la preparazione della prima squadra gialloverde, per preparare il suo secondo campionato in Eccellenza dopo la brillante salvezza dello scorso anno alla prima storica partecipazione. Tante le novità nella società del presidente Luca Marchetti, a partire dal direttore sportivo Enrico Corradi, promosso dalla Juniores, che durante la serata di presentazione nella splendida cornice della Biblioteca comunale ha presentato così l’obiettivo stagionale gialloverde. "Il primo traguardo da raggiungere è chiaramente quello di confermarci nella categoria – spiega –, però il nostro auspicio è quello di riuscire ad alzare l’asticella visto che disponiamo di una rosa con maggiore esperienza e che permetterà al mister di poter adottare molteplici soluzioni di gioco".

Sono ben 11 i volti nuovi arrivati infatti alla corte del tecnico Gianluigi Sarti. Rivoluzionata la difesa con gli innesti, oltre ad Onori tra i pali, Buscè, Calonaci, Andrea Corradi, Marconi e Focardi Olmi. A centrocampo, invece, oltre al gradito ritorno di Anichini, sono arrivati Leoncini, Cremonini e Sabatini, mentre nel reparto avanzato sono stati inseriti Imbrenda e Mhilli. Ci sarà insomma da lavorare tanto per mister Sarti, che ha sottolineato l’importanza di ripartire dall’ottimo girone di ritorno della passata stagione. "Ai calciatori in organico già lo scorso anno dico che dobbiamo fare tesoro degli errori e delle difficoltà incontrate nel passato campionato – specifica – e ai nuovi che dovremo far presto a creare un grande gruppo, perché solo essendo squadra si possono raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati".

Per quanto riguarda il programma delle amichevoli sono tre gli incontri fissati. La prima uscita sarà in casa sabato 19 Agosto contro il più quotato San Donato Tavarnelle, ai nastri di partenza della prossima Serie D dopo la recente retrocessione dalla Lega Pro. Il 24 Agosto, ancora tra le mura amiche, sarà la volta della sfida contro i pari categoria della Rondinella. Infine, il 27 dello stesso mese sul ’neutro’ di San Casciano capitan Marco Maltomini e compagni scenderanno in campo contro la Settignanese, formazione neopromossa in Promozione. Il 3 settembre ci sarà poi il via ufficiale alla stagione con il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Eccellenza, mentre la domenica successiva fischio d’inizio del campionato. A tal proposito, come consuetudine, la composizione dei due girone dovrebbe essere pubblicata dal Comitato Figc regionale Toscana intorno al 12 di agosto.