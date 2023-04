Montespertoli ci crede Un pari per la salvezza

Ultima giornata di regular season oggi in Eccellenza (fischio d’inizio alle 15), con soltanto due delle quattro squadre locali impegnate nel girone A ancora a caccia degli ultimi punti per i propri traguardi. Partiamo dal Castelfiorentino, che dopo il bel successo di domenica scorsa contro il Perignano può ancora sperare nei play-off. I gialloblù parteciperebbero agli spareggi promozione però solo se si realizza un’unica combinazione, ossia il loro successo sul campo della già promossa Cenaia e la concomitante sconfitta dello stesso Perignano in casa contro il River Pieve, ormai sicuro del proprio posto nei play-off. Al di là di tutto, comunque, i gialloblù chiuderanno in un’ottima 5ª posizione e salutare al meglio questa stagione sarebbe un bel modo per suggellare una grande seconda parte di campionato.

In coda invece al Montespertoli basterà non perdere a Camaiore contro una squadra che non ha ormai più niente da chiedere, per festeggiare la salvezza. Un traguardo storico per il club del presidente Marchetti, alla sua prima apparizione nella categoria ‘regina’. Obiettivo a sua volta già raggiunto lo scorso week-end dal Fucecchio, che potrà quindi giocarsi senza particolari pressioni il sentito derby odierno al Masini di Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli. Anche i biancorossi ‘conciari’ sono già certi dei play-off, quindi ne potrà uscire una partita sicuramente vibrante e spettacolare, in cui non mancheranno certo gli stimoli visto il forte campanilismo che separa i due paesi limitrofi. Si tratta del quarto confronto stagionale dopo le 2 vittorie bianconere al 1° turno di coppa e il successo della Cuoiopelli all’andata.

Infine, al Comunale di Certaldo i viola valdelsani ricevono il San Miniato Basso con la testa già proiettata al ritorno della semifinale di Coppa Italia di mercoledì prossimo col Cast Brescia. Al contrario i giallorossi samminiatesi hanno l’ultimo chance di agguantare i play-out, ma oltre a vincere dovranno sperare nella sconfitta dei ‘cugini’ del Tuttocuoio.

Simone Cioni