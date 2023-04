Montespertoli, basta il pari Valdelsani salvi in Versilia

Camaiore

1

Montespertoli

1

CAMAIORE: Rizzato, Ricci T., Orlandi (51’ Ricci M.), Biagini, Arnaldi (75’ Coppola), Fatticcioni, Da Pozzo, Amico, Manfredi (51’ Crecchi), Viola, Lorenzini (63’ D’Alessandro). All. Polzella

MONTESPERTOLI: Pinochi, Mina, Liberati, Trapassi, Ciardini, Fiaschi, Marconcini (75’ Turini), Veraldi, Tavanti, Maltomini, Sinteregan (66’ Mosti Falconi). All. Sarti

Arbitro: Angelo di Marsala

Reti: 22’ Lorenzini; 43’ Autorete

CAMAIORE – Bastava un pareggio al Montespertoli per assicurarsi un’altra stagione in Eccellenza e così è stato, anche se quella di Camaiore è stata partita vera fin dalle prime battute. Sono i padroni di casa ad approcciare meglio la sfida, mentre i gialloverdi ospiti appaiono un po’ contratti, complice il peso dell’ultimo passo per raggiungere il proprio obiettivo. Così è il Camaiore a passare in vantaggio al 22’ con Lorenzini, abile a insaccare sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il pareggio poco prima dell’intervallo del Montespertoli è invece un autentico regalo dei versiliesi con il portiere che non controlla un retropassaggio di un proprio compagno e vede rotolare la sfera in fondo al sacco. Nella ripresa, il Camaiore continuare a spingere, ma il Montespertoli, con un orecchio costantemente a Certaldo dove il San Miniato Basso continua a perdere, difende il prezioso risultato fino alla fine. Nonostante il quintultimo posto, infatti, il team di Sarti si salva senza play-out grazie al distacco di 10 punti proprio sul San Miniato Basso.