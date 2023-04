Monterappoli, si complica la missione play-off

Nessuna vittoria per le squadre locali impegnate nel campionato di 2ª Categoria, nell’ultimo turno pasquale. A due turni dal termine, quindi, si complica il cammino play-off nel girone I di Monterappoli e Aurora Montaione, appaiate al 6° posto a quota 40. La 5ª piazza dista solo un punto, ma sono due le squadre che devono essere superate. Il Monterappoli, passato in vantaggio con Fontanelli, ha perso una grande occasione nello scontro diretto di Sambuca, facendosi rimontare sul 2-1 allo scadere da una magistrale punizione di Maravigli mentre al Montaione non sono basti i gol di Rossi e Meoni per portare via l’intera posta in palio dall’Albereta, seconda forza del campionato, impattando 2-2. Ora il Monterappoli dovrà affrontare prima il già promosso San Gimignano, comunque poco incline a ’regali’, e poi l’ennesimo scontro diretto in casa dell’Impruneta Tavarnuzze. Dal canto loro gli arancioblù saranno di scena domenica prossima a Bagno a Ripoli e quella successiva a Montaione contro la Florence, due team in lotta per la salvezza. Play-off che si sono ormai allontanati in maniera probabilmente definitiva invece per il Santa Maria, dopo il tonfo esterno contro l’ex fanalino di coda Florence. Con il 3-0 inflitto ai gialloblù empolesi, infatti, i fiorentini hanno scavalcato in penultima posizione il Giovane Fucecchio 2000, sconfitto 2-1 nel derby sul campo del Santacroce Cuoiopelli con l’inutile rete di Pinori. Ai bianconeri adesso servirà un’impresa per evitare l’immediato ritorno in 3ª Categoria.

Nonostante il prevedibile ko interno contro la capolista Peccioli, che ha festeggiato la matematica promozione, il Ponte a Cappiano ha conservato un punto di vantaggio sulla zona play-out del girone E. In quest’ottica è decisiva la prossima gara quando battere il Guasticce potrebbe significare salvezza. Infine, nel girone F pareggio a reti bianche al Ripalta contro il Montalbano Cecina per il Giovani Vinci, che nonostante la retrocessione sta onorando il campionato.

Simone Cioni