Monterappoli e Montaione È una chance da non fallire

Nell’odierna penultima giornata di 2ª Categoria (fischio d’inizio alle 16) ci sono punti in palio preziosi per quasi tutte le compagini del territorio. Partiamo dal girone E, dove ospitando al ’Mediceo’ un Guasticce che non ha più niente da chiedere al campionato, il Ponte a Cappiano deve vincere per mantenere un piccolo vantaggio sulle altre pretendenti alla salvezza. Ultime chance in chiave play-off invece nel girone I per Monterappopli e Aurora Montaione, appaiate al 7° posto con 40 punti. Per giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti della stagione, infatti, entrambe dovranno vincere questo pomeriggio con i neroverdi che riceveranno al Calugi di Cortenuova la capolista già promossa da tempo San Gimignano, ma che difficilmente regalerà qualcosa, mentre i ragazzi di mister Fulignati saranno di scena a Bagno a Ripoli, team ancora a caccia degli ultimi punti salvezza. Un Santa Maria praticamente tranquillo, la clamorosa rimonta play-off è ormai sfumata e la salvezza è solo questione di matematica, se la vedrà invece sul proprio campo contro un Sambuca ancora in corsa per gli spareggi promozione. Infine, in casa contro l’Impruneta Tavarnuzze, a sua volta invischiata nella lotta play-off, il Giovani Fucecchio 2000 ha assoluto bisogno dei tre punti per continuare a tenere viva la speranza di evitare la retrocessione diretta e giocarsi la salvezza ai play-out. Chiudiamo con l’ormai già retrocesso Giovani Vinci, che nel girone F sarà di scena sul campo del Prato Nord terzultimo.