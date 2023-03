Montaione, scontro play-off

Certaldo

1

River Pieve

0

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (86’ Innocenti), Vecchiarelli, De Pellegrin, Marcon (75’ Piochi), Orsucci, Zanaj, Bernardini (63’ Nuti), Baccini (61’ Bandini), Martini, Taraj (67’ Corsi). All. Ramerini.

RIVER PIEVE: Romboli, Lunardi, Filippi, Byaze, Lavorini, Ramacciotti, Tocci, Fanani R., Ba, Fruzzetti, Canessa. All. Fanani P.

Arbitro: Mazzi di Prato.

Rete: 21’ Baccini.

CERTALDO – Il solito Baccini, già autore della doppietta che ha deciso la semifinale di Coppa Italia, mette la firma sul terzo confronto stagionale tra i viola valdelsani e il River Pieve. Il gol partita del bomber locale arriva al 20’ quando trasforma con freddezza un rigore concesso per un fallo ai danni di Martini. Una volta sbloccato il risultato grazie a un ottimo approccio alla gara i padroni di casa controllano bene la reazione dei garfagnini, tenendo ben stretti i reparti tra loro. Con buona personalità Bernardini e compagni, poi, gestiscono bene la palla una volta recuperata e sfiorano anche in un paio di circostanze il raddoppio. Ecco, semmai la mancanza della compagine certaldese è proprio quella di non riuscire a chiudere la partita. Tuttavia, pur provandoci con maggior determinazione nella ripresa, i biancorossi ospiti non arrivano mai a impensierire seriamente D’Ambrosio. Un successo che permette ai ragazzi di mister Ramerini di consolidare il proprio 5° posto in classifica, ma adesso testa a mercoledì quando Marcon e compagni saranno di scena nelle Marche per l’andata dei quarti di finale nazionali di Coppa Italia.