Milan-Empoli 0-0, Zanetti: "Premiati dalla grande umiltà dei miei ragazzi”

Milano, 7 aprile 2023 - Con sofferenza e fortuna, ma anche una grande difesa, l'Empoli è riuscito nell'impresa di portare a casa un punto dalla sfida di San Siro contro il Milan. Una settimana che, dopo la vittoria col Lecce, si chiude col sorriso per gli azzurri. Quello più grande è di Paolo Zanetti, che nel post gara ha commentato con soddisfazione il risultato, arrivato grazie ad un lavoro di grande studio dell'avversario: “Lo diciamo senza vergogna, perché per una squadra che si deve salvare, bisogna fare anche questi tipi di partite. Abbiamo analizzato la loro gara col Napoli, e se concedi spazi al Milan rischi di andare a casa con una goleada, quindi abbiamo fatto un grande carico di umiltà prima di partire e siamo venuti qua a lottare su tutti i palloni e cercare di ridurre tutti gli spazi per tenere il ritmo più basso possibile della partita e questo ci ha premiato”.

Come si approccia ai giovani di oggi, che nella sua squadra hanno una grande umiltà? “Dipende molto dall'educazione che hanno, che le loro famiglie gli danno insieme al settore giovanile. Il nostro settore giovanile è di altissimo livello, perché prepara i calciatori non solo dal punto di vista tecnico ma li mentalizza anche, e quindi quando vengono in prima squadra sono già per certi versi indirizzati e io devo semplicemente mantenerli dentro un certo tipo di binario. Io non ho nessun obbligo da parte della società di far giocare i giovani. La bravura sta nel mettermi a disposizione dei giovani che mi servono per raggiungere il mio obiettivo, ovvero la salvezza. In questo momento ci stiamo riuscendo con tanti giovani in campo perché sono forti. La differenza è che nei nostri tempi nei momenti di difficoltà, dove arriva qualche sconfitta, i giovani li mettiamo da parte per non bruciarli. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario”. A proposito di giovani, De Winter sta dimostrando grande personalità in difesa. Dove può migliorare ancora? “Secondo me ha l'estigmate del grande difensore. Arriverà a giocare nei top club, non solo per il suo bagaglio tecnico, ma per la sua freddezza e per il modo di affrontare questo lavoro. Questo è il suo pregio e il suo difetto. Nella partita secca è un giocatore straordinario, non sbaglia quasi mai. Quando poi si sente bravo magari lascia giù qualcosa. E' normalissimo per un ragazzo della sua età. Sta maturando, l'anno scorso giocava in Serie C e non aveva esperienza. Ha giocato tanto e quando ha giocato ha fatto molto bene. Immaginando un'estate in cui Vicario sarà al centro del mercato, queste partite con Perisan sono un esperimento per il futuro? “Il ruolo del secondo portiere è un ruolo molto importante, noi abbiamo puntato su di lui perché ci crediamo e col lavoro può diventare un grande portiere. E' chiaro che non ha un compito facile, perché va a sostituire probabilmente il miglior portiere della stagione. Dopo le prime due partite di assestamento ha inanellato prestazioni straordinarie. Abbiamo due ottimi portiere. Bene per il futuro dell'Empoli, che se per caso partirà Vicario, avremo già un portiere pronto”.