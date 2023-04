Milan-Empoli 0-0, la difesa azzurra… è d'oro

Milano, 7 aprile 2023 – Un Empoli una tantum anni Cinquanta/Sessanta, da catenaccio, strappa un punto d’oro a San Siro, bloccando il Milan. Zanetti sceglie Fazzini al posto dello squalificato Akpa Akpro; gioca dall’inizio anche De Winter, al posto di Ismajli, assente dell’ultim’ora. Mancano pure Vicario e Tonelli. Partita difensiva degli azzurri, che non provano mai a offendere.

Pioli stravolge il Milan di Napoli. Al 13’ doppia opportunità per i rossoneri: Rebic calcia a botta sicura, Perisan respinge; poi è Hernandez a provarci dalla sinistra, ma ancora una volta il portiere para di petto. Al quarto d’ora Caputo, servito da Piccoli, non raggiunge il pallone, in posizione favorevole.

Al 39’ bella iniziativa di Tonali, che arriva al tiro dentro l’area: ma Perisan non ha problemi a bloccare a terra. Al 45’ verticalizzazione per Rebic, che a tu per tu con l’estremo difensore non trova lo specchio di porta. Il Milan accelera nella ripresa. Al 3’ cross di Calabria dalla trequarti destra, Rebic colpisce di testa, ma la palla finisce sul fondo. Al 5’ conclusione dai 20 metri di Pobega, deviata da un difensore in angolo. Al 10’ tiro di Saelemaekers sporcato da un difensore: ennesimo corner. Al 13’ liscio di Origi davanti a Perisan. Pochi secondi dopo Ebuehi alza il braccio in area, sfiorando il pallone con le dita: per Marcenaro è calcio di rigore. Ma il Var toglie il penalty: il tocco è lieve.

Al 31’ diagonale dalla destra di Florenzi, con la sfera che coglie il palo alla sinistra di Perisan. Al 39’ doppio intervento, di Perisan e De Winter, su Giroud. Al 40’ traversone di Florenzi da destra, colpo di testa di Pobega con il cuoio che termina sopra la traversa. Al 42’ prodezza di Perisan su Diaz, lanciato a rete. Al 44’ Florenzi crossa dalla destra e Giroud, implacabile, trova la deviazione vincente. Ma il Var lo annulla: è tocco di mano. Al 52’ inzuccata di Thiaw, con il pallone che sorvola la traversa. Finisce col Milan che si rammarica per i 2 punti persi. Per l’Empoli salvezza sempre più vicina.

TABELLINO MILAN – EMPOLI 0-0 MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (17’ st Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer (17’ st Diaz), Tonali; Saelemaekers (39’ st De Ketelaere), Pobega, Rebic (25’ st Leao); Origi (25’ st Giroud). A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Kiaer, Gabbia, Ballo-Toure, Adii, Krunic, Vranckx, Bakayoko, Messias. Allenatore: Pioli. EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (33’ st Cacace), Bandinelli (19’ st Grassi); Baldanzi (33’ st haas); Caputo (19’ st Cambiaghi), Piccoli (43’ st Satriano). A disposizione: Ujkani, Stubljar, Stojanovic, Walukiewicz, Vignato, Degli Innocenti, Henderson, Pjaca, Destro. Allenatore: Zanetti. ARBITRO: Marcenaro di Genova. NOTE: serata fredda. Ammoniti: Pobega, Cambiaghi, Satriano. Angoli: 9-0. Recupero: 0’, 7’.