Media spettatori sotto quota 10mila Azzurri penultimi

In un periodo in cui si è tornati con forza a parlare di stadio, i dati sulla media spettatori degli azzurri al Castellani non sono confortanti. Nelle prime tredici gare giocate dagli azzurri davanti al pubblico amico, la media stagionale è di 9.700 spettatori. Che non sono poi così pochi se pensiamo al numero di abbonati, alle dimensioni della città e tutto il resto, ma sono anche il secondo peggior dato della serie A dopo quello dello Spezia. Soltanto al Picco, dove le gare interne sono state una in più, c’è meno gente che al Castellani: in questo caso si parla infatti di una media spettatori di 8.881, mentre la prima società davanti a quella del presidente Corsi è il Monza con 11.870 di media. Anche in questo caso stiamo però parlando di un capoluogo di provincia che per giunta è alla sua prima storica partecipazione nel massimo campionato. Tornando ai dati, la gara che ha fatto registrare il maggior numero di spettatori durante questa stagione è stata quella contro il Milan, dove c’erano ben 15.497 presenze compresi gli abbonati. Seguono le sfide contro Roma e Napoli, anche se non dobbiamo dimenticare che contro i partenopei c’era tutto il settore ospiti chiuso. In caso contrario, cioè con la Curva Sud a piena disposizione degli sportivi campani, sarebbe stata probabilmente quella la gara più ‘partecipata’ di tutta la stagione.