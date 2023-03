Matteo Chiti trionfa e conquista l’accesso alla fase nazionale

L’ultimo sabato oltre 60 giocatori da tutta la Regione hanno raggiunto il Golf Montelupo per il Club Med Trophy 2023. In palio l’accesso alla finale nazionale di Salsomaggiore, anticamera di quella internazionale a Marbella. Matteo Chiti del Golf Bellosguardo ha vinto la gara con 73 colpi. Andrea Umiliani (38), Matteo Bonini (45) e Paolo Grandinetti (42) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Marco Morelli (36), Stefano Bellacci (43) e Cosimo Cavallo (42). Domenica il Golf Bellosguardo Vinci è stato palcoscenico del circuito MC Tour. Matteo Chiti ha vinto con 79 colpi. Premi netti a Massimo Pancani (33), Paolo Panchetti (34) e Stefani Casini (35). I tre hanno superato Antonio Greco e Emiliano La Mendola, appaiati nei punteggi. In terza categoria, Antonio Bravi ha concluso a una lunghezza dal vincitore. Nella stessa giornata a Castelfalfi era in programma la Style Drink Cup vinta da Enzo Brogi con 85 colpi.

Andrea Ronchi