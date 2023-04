Matias Antonini per la difesa Lo manda Capuano

La voce circola da un po’ di tempo e nei giorni scorsi è stata rilanciata da Eziolino Capuano, che ha un passato da collaboratore dell’Empoli e che, stando alle sue parole, è l’uomo che avrebbe consigliato a Corsi l’acquisto di Fabiano Parisi. Il vulcanico allenatore del Taranto ha lanciato un’altra profezia, quella secondo la quale il club azzurro sarebbe pronto a mettere le mani su Matias Antonini, promettente difensore centrale in forza alla sua squadra. Il giocatore ha appena rinnovato coi pugliesi fino al 2025, ma è un giocatore di cui si parla un gran bene e che potrebbe anche essere pronto per il salto in serie A. Classe 1998, piace a diversi club di B, ma è chiaro che davanti a un’eventuale proposta dell’Empoli farebbe fatica a rifiutare. La trattativa potrebbe decollare a fine stagione, mentre sul fronte delle uscite torna a prendere corpo l’ipotesi che la Lazio di Sarri, sempre a campionato terminato, si fiondi su Jacopo Fazzini. Il classe 2003 azzurro è un altro di quei giocatori che la società vorrebbe confermare in vista dell’anno prossimo, ma se queste sono le premesse non è escluso che per lui, così come per Baldanzi, arrivino delle offerte. Chi se ne andrà sicuramente è Vicario, seguito da diversi club importanti. Nelle ultime ore avanza l’idea Inter, specialmente dopo i colloqui di domenica scorsa con Baccin. Il portiere è anche nel mirino della Juventus, ma i problemi societari dei bianconeri potrebbero spianare la strada ai nerazzurri nel momento in cui dovessero davvero perdere Onana.