Martedì la ripresa con il rientro dei nazionali

Due giorni di riposo, poi scatterà ufficialmente la missione Lecce. La settimana azzurra è filata via senza problemi, ma il tecnico Zanetti, da martedì, dovrà cominciare a concentrarsi sul match coi salentini a partire dai rientri dei vari nazionali che avverranno scaglionati per tutta la settimana. La speranza è che all’infermeria non si aggiungano altri nomi: Cambiaghi dovrebbe tornare a completa disposizione, così come potrebbe esserci spazio – magari a gara in corso – anche per il redivivo Destro. Da valutare restano invece le condizioni di Vicario: lo staff medico farà il punto alla ripresa degli allenamenti, cercando di capire se il dolore al costato c’è ancora. La speranza è di averlo a disposizione per la sfida contro i salentini, ma ipotizzarlo oggi è davvero molto complicato. In caso contrario toccherà di nuovo a Perisan: sarebbe la quarta consecutiva senza il portiere titolare.