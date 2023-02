Maratonina, un successo per Vinci

La 36esima edizione della Maratonina di Vinci è stata un vero successo per l’Atletica Vinci, sia da un punto di vista organizzativo che sotto il piano sportivo. Trecento i partecipanti, provenienti da tutta la regione, che hanno concluso il percorso mozzafiato lungo le colline ‘leonardiane’ di 14,9 chilometri. Ad arrivare a braccia alzate sul traguardo di piazza della Libertà è stato il podista di casa Andrea Alberti (categoria Veterani), che ha fermato il cronometro a 52’48’’, precedendo di 36 secondi Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano). Terzo, con un altrettanto ottimo 54’07’’, è salito il giovane atleta della Podistica I’Giglio di Castelfiorentino, Francesco Agnorelli. Podio solo sfiorato invece per il secondo miglior atleta vinciano: Giacomo Molinaro, arrivato in 54’44’.

Per soli 4 secondi, invece, Andrea Gesi è rimasto fuori dalla top ten, chiudendo all’11° posto con il tempo di 56’39’’. Buona, comunque, anche la prestazione di Emil Lazzari, Cristina Mariani e Luca Fiorentino che sono riusciti a entrare nei primi 40. Al 54° posto troviamo poi Simhoamed Berrahma in 1h2’09’’, che ha preceduto di due posizioni Elisa Dami, giunta al traguardo in 1h02’23’’. Altri 5 giallorossi si sono poi piazzati nei primi 100: Paolo Chiarugi 77° (1h05’00’’), Maurizio Bruno 79° (1h05’20’’), Stefania Scali 84ª (1h05’59’’), Maruska Deiana 86ª (1h06’08’’) e Damiana Lupi 88ª (1h06’14’’). Poco superiore, infine, anche il tempo impiegato da Paolo Bertini (categoria Veterani), che con il suo 1h08’59’’ ha chiuso con un onorevole 125° posto.