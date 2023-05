Magazzu e Ignacchiti non bastano pari Cesena al 93’

cesena

2

empoli

2

CESENA: Galassi, Lilli, Ferretti, Francesconi, Rossi (62′ David), Balde (62′ Suliani), Carlini, Lepri (75′ Bifini), Gessaroli (27′ Denes), Polli, Manetti. All. Ceccarelli.

EMPOLI: Stubljar, Boli, Dragoner (53′ Marianucci), Indragoli, Angori, Barsi (35′ Ekong), Renzi, Kaczmarski (53′ Magazzu), Zenelaj, Ignacchiti, Alessio (82′ Tropea), Renzi. All. Buscè.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Reti: 26′ Gessaroli; 56′ Magazzu; 71′ Ignacchiti; 93′ rig. Denes.

Note. Espulso al 92′ Stubljar (E) per gioco scorretto.

CESENA – Sotto un autentico nubifragio tra pioggia e vento gli azzurrini vanno sotto, ribaltano il risultato nella ripresa e gettano al vento una vittoria ormai in tasca all’ultimo secondo. Siamo quasi al termine dei due minuti di recupero, infatti, quando dopo l’ultimo assalto locale un giocatore bianconero, rientrando verso il centro del campo, urta (volontariamente?) Stubljar, che con il pallone ancora in mano non trova di meglio da fare che spingerlo a terra. L’arbitro assegna il rigore e Denes realizza il definitivo 2-2. Peccato perché la splendida conclusione da fuori di Magazzù e la semirovesciata di Ignacchiti stavano per regalare la matematica salvezza all’Empoli. Traguardo comunque ancora ampiamente alla portata.