Ma Italiano non ci sta "Volevamo vincerla"

FIRENZE

Deluso, amareggiato e con un pizzico di nervosismo di troppo per un risultato e una classifica che di certo non rispecchiano quelle che erano le premesse di inizio stagione. Ma non potrebbe essere altrimenti, perché Vincenzo Italiano questa partita la voleva vincere a tutti i costi. Il tecnico della Fiorentina si accontenta del pareggio, certo, ma non può che rammaricarsi nel pensare che ancora una volta si ritrova a parlare degli stessi argomenti e a rispondere alle stesse domande. Squadra che non segna, che fa fatica e che rischia di capitolare contro un avversario che in teoria dovrebbe lottare per ben altri obiettivi. "Per quello che abbiamo proposto e le occasioni che abbiamo avuto non potevamo perdere – dice lo stesso Italiano – ama non sono soddisfatto. Abbiamo avuto tante situazioni, eppure le partite non riusciamo a vincerle. Peccato, perché alla prima palla che concediamo prendiamo gol. Massimo impegno da parte di tutti, ma non ho molto da aggiungere". Al tecnico fanno notare che in settimana, contro il Braga, la squadra aveva calato il poker e mostrato tutt’altro tipo di concretezza negli ultimi trenta metri.

Forse ci sono stati anche dei meriti dell’Empoli, o forse è semplicemente una casualità. "Parliamo sempre delle stesse cose, abbiamo tirato 30 volte in porta anche oggi e quindi, da questo punto di vista, non so davvero cosa altro dire. Cerchiamo di migliorare, a volte sono momenti ed episodi che ti girano in un modo piuttosto che in un altro. In Portogallo – dice ancora l’allenatore della Fiorentina – abbiamo fatto 6 tiri e 4 gol, stavolta 27 per segnarne solo uno. Ma i ragazzi stanno facendo il massimo, su questo non ho dubbi. Ripeto, non ho molto da aggiungere da questo punto di vista". Deluso anche Barak. "Sono molto frustrato. Un anno fa mi entravano tutte in porta, stavolta no. Abbiamo creato tante occasioni ed è un peccato - dice il centrocampista - perché ci mancano punti"