L’Use vuole subito rialzare la testa "Contro la Virtus una gara tosta"

La sconfitta di sabato scorso ha inevitabilmente frenato la corsa dell’Use Computer Gross verso il quartultimo posto che eviterebbe la retrocessione diretta, ma nulla è compromesso visto che mancano ancora 5 giornate alla fine della stagione regolare. Tuttavia servirà rialzare subito la testa, a partire dalla trasferta di stasera alle 20.30 a Imola sul campo della Virtus. "Andiamo ad affrontare una squadra di grande talento offensivo – spiega coach Davide Elmi, primo assistente di mister Valentino – che, soprattutto in casa, gioca su ritmi alti trasportando emotivamente il numeroso pubblico al seguito".

Poi Elmi si concentra sui singoli: "Gli esterni Galassi e Mladenov sono i due giocatori con più punti nelle mani, capaci di inventare canestri in ogni situazione. Completa il reparto nel quintetto di partenza Magagnoli, giocatore capace di segnare con continuità dall’arco. Nel ruolo di 4 si alternano nello starting five Aglio, bandiera del club, e Carta, un giovane di grande prospettiva. Vigori completa il quintetto, giocatore di grande presenza fisica in area mentre il pivot Milovanovic è fermo per infortunio. Dalla panchina escono Tommasini, esperto play che ha giocato anche in categorie superiori, Morara lungo pericoloso dal perimetro e i giovani Soliani e Ronca che permettono a Imola di tenere sempre i ritmi alti".

"Questo per dire che ci aspetta una partita difficile – prosegue – che dovremo essere bravi ad approcciare e giocare nel modo giusto per ripartire dopo la sconfitta in casa con Matelica di sabato scorso". I romagnoli, vincitori 75-82 all’andata, vengono da tre sconfitte consecutive di cui l’ultima nel derby con l’Andrea Costa, ma nel corso della stagione hanno saputo battere Fabriano e Faenza, rispettivamente terza e seconda forza di questo girone C. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.