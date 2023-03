L’Use Rosa inarrestabile Travolta l’Alma Patti

Use Rosa Empoli

78

Alma Patti

55

USE ROSA SCOTTI: Peresson 22, Cvijanovic 6, Patanè 6, Stoichkova 11, Manetti 5, Dell’Olio 2, Ruffini 4, Merisio 11, Antonini 1, Bambini 10. All. Cioni.

ALMA PATTI: De Giovanni 4, Botteghi 8, Pilabere 5, Miccio 4, Verona 14, Moretti 10, Bardarè 2, Armenti, Sciammetta, Sarni 8. All. Bazzanca.

Arbitri: Ragionieri di Cesenatico e Ceri di Ravenna.

Parziali: 24-11; 40-22; 56-44.

EMPOLI – Solo applausi al Pala Sammontana per l’Use Rosa Scotti, capace di battere come all’andata le siciliane dell’Alma Patti e mettere una seria ipoteca sul 1° posto in vista dei play-off promozione. Devastante a livello difensivo il primo quarto delle ragazze di coach Cioni, che concedono solo 11 punti alle rivali. La tripla di una Peresson semplicemente perfetta vale il 15-4 di metà frazione, che di fatto imprime il marchio biancorosso alla gara. Patti accusa il colpo e l’Use può chiudere il primo parziale con il massimo vantaggio (+13 al 10’). Ruffini dalla lunetta e Manetti aprono il secondo tempino con il +17 empolese, 28-11 che diventa 31-13 con l’ennesima ‘bomba’ di Peresson. Distacco che poi le ragazze di coach Cioni mantengono tale fino all’intervallo lungo, mentre al rientro dagli spogliatoi Patti prova il tutto e per tutto per rientrare in partita, ma le padrone di casa rispondono colpo su colpo e arrivano all’ultimo riposo con un margine comunque confortevole di 12 punti (56-44 al 30’). Nell’ultimo quarto, poi, le empolesi tornano a serrare le maglie difensive e per le siciliane non c’è più niente da fare. Il tiro libero realizzato da Antonini consente ancora una volta al team di Alessio Cioni di mandare tutte le giocatrice a canestro. Un altro dato che sottolinea la supremazia dimostrata in campo da Manetti e compagne. Mercoledì sera l’Use sarà nuovamente al Pala Sammontana per il recupero contro il Cus Cagliari.

