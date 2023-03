L’Use Rosa determinata ha la meglio sull’Ancona

Use Rosa Empoli

57

Basket Girl Ancona

52

USE ROSA SCOTTI: Peresson 9, Cvijanovic 4, Patanè 3, Stoichkova 16, Manetti 9, Dell’Olio, Ruffini 2, Merisio 14, Antonini n.e., Bambini. All. Cioni.

BASKET GIRL ANCONA: Bona 13, Mataloni 12, Rylichova 13, Yusuf 5, Maroglio, Pierdicca, Rimi, Albanelli 9, Gianangeli, Garcia n.e., Mandolesi n.e., Pelliccetti. All. Recanati.

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Colombo di Cantù.

Parziali: 16-20; 20-37; 41-47.

EMPOLI – Un Use Rosa Scotti dai due volti riesce ad avere la meglio su un coriaceo Ancona, centrando l’ottava vittoria consecutiva e assicurandosi il 1° posto del girone in vista dei play-off con 3 giornate di anticipo. Dopo una partenza sprint, le biancorosse gestiscono bene fino al 13-6 firmato Cvijanovic, poi un break di 0-11 ribalta la situazione in favore delle marchigiane, che riescono a chiudere il primo quarto sul +4 (16-20 al 10’). Quello che apre la seconda frazione per mano di Manetti resterà l’unico canestro empolese in questo secondo tempino fino ad 11’’ dalla fine quando Ruffini accorcia a -17 il divario da Ancona, capace di arrivare all’intervallo lungo sul 20-37 con la tripla di Rylichova. Al ritorno in campo due ‘bombe’ consecutive di Stoichkova e Peresson scuotono l’Use Rosa, che piano piano ricuce fino al -3 (40-43), che diventa -6 all’ultimo riposo (41-47 al 30’). L’inerzia del match, però, è ormai nelle mani delle padrone di casa che nell’ultimo parziale serrano maglie difensive e sorpasso per poi gestire fino alla sirena.