L’Use Rosa cerca l’ottava vittoria consecutiva

Caccia all’ottava vittoria consecutiva per mettere in cassaforte il 1° posto al termine della stagione regolare. Questo l’obiettivo di domani dell’Use Rosa Scotti, che alle 18 al Pala Sammontana ospita Ancona nella prima di due gare interne di fila. "La classifica dice che è una partita alla nostra portata – dice coach Alessio Cioni – ma ovviamente non possiamo sottovalutare l’avversaria perché la sola cosa che non dobbiamo fare ora è avere cali di tensione. Se vogliamo arrivare a giocarci i playoff oltre che da prime della classe anche pronte dobbiamo in ogni modo farlo con partite giocate alla massima intensità per tutti e quaranta i minuti. Dal punto di vista della classifica sarà molto importante la penultima giornata sul campo de La Spezia e per questo non dobbiamo fare passi falsi in queste due sfide in casa che abbiamo. A livello di gioco stiamo anche crescendo e, specie a livello difensivo, vorrei vedere i passi in avanti sui quali stiamo lavorando". Il tecnico biancorosso passa ad analizzare le avversarie: "Da due partite possono contare su Rylichova presa da Battipaglia – prosegue – una straniera di valore inserita in una fase nella quale si sono tirate fuori dalla zone calde della classifica. E’ una compagine molto cambiata rispetto a quella del girone di andata avendo anche un allenatore nuovo. Quindi ci troveremo situazioni di gioco diverse e i filmati fanno vedere che le marchigiane giocano una buona pallacanestro. Non possiamo permetterci distrazioni o cali di intensità".