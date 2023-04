L’Use Rosa cala la decima Archiviato il primo posto

Cestistica Spezzina

67

Use Rosa

71

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 1, Colognesi 16, Templari 13, Castellani 14, Delboni 5, Zolfanelli 7, Pini 5, N’Guessan 6, Guzzoni, Ratti n.e., Amadei n.e. All. Corsolini.

USE ROSA SCOTTI: Peresson 20, Ruffini, Patanè 4, Stoichkova 14, Manetti 12, Dell’Olio 7, Merisio (nella foto in alto a sinistra), Antonini, Smutna 12 (foto a destra), Bambini 2. All. Cioni.

Arbitri: Vastarella di Milano e Marconetti di Rozzano.

Parziali: 11-20; 23-35; 46-46.

LA SPEZIA – Decima vittoria di fila e primo posto matematico con una gara d’anticipo. Questo quanto raccolto dall’Use Rosa nello scontro al vertice sul campo della Cestistica Spezzina, prima inseguitrice delle biancorosse. Le empolesi hanno vinto una bellissima partita, in cui entrambe le squadre hanno espresso un’ottima pallacanestro, dimostrando una volta di più di avere ormai acquisito una tale identità da inserire dentro senza particolari problemi Adela Smutna che, specie nel finale, ci ha messo del suo dimostrando di avere numeri e personalità che saranno importanti nei play-off, specie dopo aver lavorato un po’ in palestra con le compagne. "Siamo felici per quanto abbiamo fatto finora – commenta coach Alessio Cioni - Lo dicono i numeri, le 4 sconfitte stagionali, il primo posto matematico, le vittorie consecutive in questo girone di ritorno. Le ragazze se lo sono meritato, sono state sempre a lavorare con impegno ed entusiasmo, con pochi cali di concentrazione e quindi sono veramente felice di tutto questo. Ora dobbiamo prepararci al meglio per i play-off, di ciò che abbiamo fatto finora, resterà solo il fattore campo. Per il resto tutto si azzera e si riparte alla pari con le altre sette che hanno le stesse possibilità nostre di vincere il campionato".

E ancora: "Questo passaggio ci proietta al meglio nella parte che conta della stagione e dovremo lavorare sulla continuità all’interno di ogni partita – prosegue il tecnico biancorosso - In questi dieci giorni ci concentreremo su questo e la gara con Roseto che chiuderà la stagione regolare ci darà l’opportunità di avere un altro banco di prova. Per quanto riguarda il programma, da venerdì daremo tre giorni liberi alle ragazze e ci ritroveremo in palestra martedì per preparare la sfida con Roseto. La settimana sarà importante anche per inserire Smutna che a La Spezia ha fatto bene ma che ovviamente ha bisogno di capire e imparare i nostri meccanismi. Aspettiamo tutti i tifosi al Pala Sammontana sia con Roseto che nei play-off – conclude - perché queste ragazze meritano tutto l’affetto del pubblico".