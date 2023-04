L’Use mastica amaro E fallisce il sorpasso

Use Empoli

51

Matelica

58

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 5, Costa 7, Nwokoye 10, Casella 10, Giannone 8, Mazzoni 6, Cerchiaro 5, Marchioli n.e., Menichetti n.e., Baccetti, Antonini, Agbortabi n.e. All. Valentino.

HALLEY INFORMATICA MATELICA: Riccio 13, Enihe 12, Gallo 10, Caroli 3, Polselli, Provvidenza 8, Vissani, Seck 2, Paglia, Adeola 8, Mentonelli 2. All. Trullo.

Arbitri: Doronin e Mammoli di Perugia. Parziali: 15-16; 21-28; 38-42.

EMPOLI – Mastica amaro l’Use Computer Gross dopo il secondo scontro diretto consecutivo in chiave salvezza. Reduci dal bel successo nel derby di San Miniato, infatti, i biancorossi vengono superati al Pala Sammontana da Matelica, abile a sfruttare la maggior fisicità e percentuali decisamente migliori dalla lunga distanza: del resto il 528 dall’arco, leggi anche 18 per cento, col quale si chiude la gara degli empolesi parla da solo. Fin dalle prime battute è botta e risposta a suon di triple con Giannone e Sesoldi che rispondono a Caroli e Riccio (8-9). Mazzoni strappa applausi concludendo una bella transizione col canestro del 14-11, ma al 10’ il tabellone recita 15-16 dopo il sigillo di Seck. Nel secondo tempino Seck, Enihe e Adeola blindano il pitturato mentre Riccio firma il 17-21, che diventa 21-28 all’intervallo lungo. Dallo spogliatoio esce bene la Computer Gross che piazza un 9-0 a firma Cerchiaro, Casella e Mazzoni e, dopo ben 5 minuti e mezzo, Enihe trova il primo canestro marchigiano. Ma questo non è solo il momento nel quale Matelica blocca il parziale avversario, ma anche il punto di svolta della frazione visto che arrivano ben altri 12 punti nei 4 minuti che restano.

L’Use scivola sul 36-42 e l’ossigeno lo apre Giannone col canestro del 38-42 che manda le squadre all’ultimo riposo. E qui, dopo i primi 3 minuti di astinenza di entrambe le squadre, il primo canestro dal campo dell’Use lo mette Costa per il 43-50, che diventa 43-55 dopo un mini-break ospite di 0-5. Nwokoye e Cerchiaro guidano però la reazione dei biancorossi locali, che all’8’ torna a far scaldare i tifosi: 48-55. Poi Costa prima realizza la ‘bomba’ del 51-57 e successivamente fallisce il tiro pesante che avrebbe reso incandescente il finale. Così Matelica può chiudere sul 51-58.