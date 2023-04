L’Use a caccia della salvezza

Archiviata la Pasqua è tempo di rituffarsi nel girone C di serie B per l’Use Computer Gross, che è attesa da un mese decisivo per evitare la retrocessione diretta e acciuffare gli spareggi salvezza. Dopo gli ultimi due ko di fila, però, i biancorossi non possono fare altro che vincere per tenere viva la propria speranza, a partire dall’odierna sfida interna contro Ozzano (palla a due alle 21 al Pala Sammontana). Gli emiliani sono a ridosso delle prime quattro e si stanno quindi giocando i playoff per l’A2. "Hanno tantissimi punti nelle mani ben distribuiti fra tutti i componenti della squadra – spiega Tommaso Cappa, vice di coach Valentino – ma se vogliamo lasciare aperta una speranza di giocare gli spareggi dobbiamo provare a vincere. L’unico modo per farlo è aggredirli da subito perché, se lasciati giocare diventano pericolosi".

Scendendo in C Gold, invece, ultime due gare decisive per l’Abc Castelfiorentino in chiave promozione diretta. Si parte oggi alle 18.30 a Pontassieve contro il Valdisieve, formazione che non ha ormai più niente da chiedere a questa stagione. Gara in cui i ragazzi di coach Angiolini, reduci dall’amaro ko di Arezzo, dovranno conquistare quei 2 punti che, lontano dal Pala Betti, mancano ormai dal 18 febbraio a Livorno. Una gara delicata, insomma, nella quale la pressione sarà tutta sulle spalle dei gialloblù valdelsani. D’altra parte mancano solo 80 minuti alla fine della regular season, in cui è racchiuso tutto ciò per cui l’Abc ha lottato fino a oggi. Un traguardo inseguito, voluto e cercato per il quale ora, a 100 metri dall’arrivo, è rimasto da fare soltanto l’ultimo sforzo.