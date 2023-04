Lukaku travolge l’Empoli

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

La prima domanda che viene da porgersi dopo un risultato del genere è questa: cosa avrebbe potuto fare l’Empoli per evitare un passivo così pesante? Perché prima che l’uragano Lukaku si abbatta sul Castellani, gli azzurri avevano perfino giocato alla pari con l’Inter. Il belga non l’aveva praticamente mai vista e le occasioni migliori, soprattutto con Cambiaghi, le aveva avute proprio la formazione di Zanetti. E poi? Poi ci si mettono i campioni, la scarsa condizione fisica di alcuni giocatori ed un attacco che anche stavolta non riesce a cambiare passo nel momento in cui servirebbe. Se nelle ultime sei partite è arrivato soltanto un gol su azione un motivo ci sarà, ma prima di istituire il solito processo al reparto avanzato è bene fare alcune considerazioni. Caputo e Cambiaghi sono spesso soli, isolati, presi nella morsa dei centrali avversari e supportati dal solo Baldanzi, ma se questo è vero pensando a quanto visto nella ripresa, diverso era stato il discorso nel primo tempo. Gli azzurri, al netto del valore di un avversario che pur imbottito di seconde linee resta pur sempre superiore, la partita l’avevano incartata a dovere. A rovinarla ci pensa Lukaku, che in avvio di secondo tempo si inventa un gol dei suoi e spezza un equilibrio nel quale l’Empoli si trovava a meraviglia. E quando poi Zanetti si trova costretto a togliere Haas e Cambiaghi, non ancora al top della condizione, la squadra non perde solo forza e coraggio, ma anche idee e qualità. L’Inter, sorretta da una maggiore convinzione e spinta da un centravanti in giornata di grazia, ringrazia e chiude il conto.

Peccato, perché dopo il primo tempo che avevano giocato gli azzurri il 3-0 è fin troppo pesante. L’occasione migliore ce l’aveva avuta proprio l’Empoli con Cambiaghi, mentre l’Inter, da par suo, aveva giocato molto e concluso poco. Merito di una difesa attenta a non concedere niente e di un centrocampo abile chiudere tutte le linee di passaggio, ma anche di un attacco più deciso e più in palla rispetto a quanto visto nella ripresa. Il problema è che anche stavolta, così come era accaduto a Cremona, la squadra si dimostra incapace di reagire allo svantaggio.

I cambi forzati non aiutano e l’avversario è quello che è, ma un pizzico di coraggio in più in certe occasioni servirebbe. Come quando Baldanzi, poco prima del raddoppio, si ritrova ad attaccare la difesa avversaria con il solo Caputo al suo fianco: la squadra non solo non accompagna, ma anzi si sfilaccia. E nel momento in cui l’Inter riparte e la palla arriva a Lukaku la partita, di fatto, finisce. Il 2-0 del belga è una mazzata da cui è impossibile rialzarsi: Zanetti prova a rimediare coi cambi, ma chi entra non ha il passo di chi esce e così i nerazzurri, che piano piano fanno entrare tutti i titolari, hanno vita facile. La squadra di Inzaghi è in totale controllo e ci resta fino al 90’, anche grazie al gol del 3-0 segnato da Lautaro. Si poteva fare di più? Si poteva, forse, sfruttare meglio le occasioni e andare in vantaggio nel primo tempo, ma coi se e coi ma non si va da nessuna parte. E così conviene concentrarsi sulle prossime tre gare: Sassuolo, Bologna e Salernitana. La salvezza passa da qui.