Luca Venturini arriva a Gambassi Sarà il nuovo direttore sportivo

Archiviata l’amara retrocessione in 1ª Categoria, dopo un campionato di rincorsa, che a un certo punto sembrava poter presagire a tutt’altro finale, il Gambassi ha deciso di affidarsi ad un grande conoscitore del calcio dilettantistico. In vista della prossima stagione la società giallorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo di Luca Venturini nel ruolo di direttore sportivo. Una carica che nell’ultima stagione era rimasta di fatto vagante, con l’allestimento della squadra che era stato seguito in prima persona da Paolo Lari, con la collaborazione di altri dirigenti.

La scelta di Venturini lascia trapelare senza dubbio quali siano le intenzioni del club del presidente Goretti, visto che l’ex tecnico vinciano ha alle spalle una ricca carriera da allenatore, soprattutto sulla panchina del San Miniato Basso, portato proprio dalla 1ª Categoria al consolidamento in Eccellenza. Contestualmente è stata ufficializzata anche la separazione consensuale con mister Massimiliano Giglioli e il suo staff.

Per conoscere il nome del nuovo allenatore a cui sarà affidata la squadra 2023-’24 ci sarà però da attendere ancora qualche giorno, sebbene società e neo diesse abbiano già individuato il profilo ritenuto più giusto alla dimensione dei termali. Successivamente Venturini e il nuovo tecnico inizieranno a lavorare sulla futura rosa partendo dalle conferme per poi valutare dove sarà più necessario intervenire.

Si.Ci.