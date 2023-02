"Loro sono una squadra imbattibile Ma noi sappiamo fare miracoli"

di Tommaso Carmignani

Diciamo pure che sulla carta è una partita impossibile. Diciamo anche che se l’Empoli dovesse perdere, nessuno avrebbe qualcosa da ridire. Diciamo infine che con questo Napoli, almeno in Italia, non c’è squadra che possa pretendere di giocare alla pari. E però la sfida di oggi al Castellani, per la formazione di Zanetti, è prima di tutto un confronto con se stessa. Perché l’occasione di sfidare la capolista non capita tutti i giorni, meglio se con una posizione di classifica che consente di viverla con relativa tranquillità. L’Empoli è reduce dal convincente pareggio di domenica scorsa con la Fiorentina e sa che in fondo provarci non costa nulla. Il Napoli è una corazzata in grado di dettare legge non soltanto in Serie A, ma anche – se possibile – in Europa. Non c’è avversario, nemmeno tra le big di Champions, che possa permettersi di prendere alla leggera Oshimen e compagni, figuriamoci una squadra in lotta per la salvezza come quella azzurra.

Zanetti, ovviamente, non accetta l’idea che i suoi entrino in campo con lo spirito di chi non ha niente da perdere, ma per tradurre in sostanza le intenzioni belligeranti sarà necessaria una combinazione di fattori. Un Napoli stanco per le fatiche di Coppa, un Empoli assolutamente perfetto, un pizzico di fortuna che non guasta mai. "Se fossi convinto di non avere chances – dice l’allenatore - potrei mandare tutti a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero, ma devi crederci perché a volte i miracoli accadono. Le cose succedono se le sogni e ci credi. Noi abbiamo dimostrato di sapere fare delle imprese, sulla carta naturalmente la gara è proibitiva, ma i ragazzi devono scendere in campo con la consapevolezza di avere una speranza. Altrimenti è inutile".

L’allenatore, da inizio anno, sta incassando solo complimenti. Domenica scorsa a Firenze, al di là del calo del secondo tempo, la squadra ha sfiorato l’impresa. "Ci è mancata la cattiveria necessaria per chiudere prima la partita: se fosse successo, anche i nostri avversari avrebbero reagito diversamente. Il fatto – dice Zanetti - è che per chiudere la pratica salvezza dobbiamo riuscire a fare un altro step, a salire un altro gradino". Si torna inevitabilmente a parlare del Napoli, ma guai ad indicare soltanto in Osimhen e Kvaratskhelia gli uomini da tenere d’occhio.

"Farebbero paura a tutti – ammette Zanetti – ma la differenza la sta facendo il gioco del Napoli in tutte le fasi. Hanno una mentalità incredibile, a volte anche Osimhen torna indietro a dare una mano. Nelle grandi, questo è difficile da vedere, ma oggi loro sono forti in tutte le fasi con una ottima fase difensiva, oltre quella offensiva. Si merita di fare un gran cammino in Europa, oltre al campionato. Per noi è un onore e uno stimolo affrontarli". Tra gli aspetti inevitabilmente determinanti ci sarà anche il pubblico. Quello empolese farà di tutto per aiutare la squadra, ma è un dato di fatto come una larga parte del Castellani sarà riempita da tifosi partenopei. Il tecnico non se ne cura e guarda avanti,pensando al modo di fermare la corazzata di Spalletti. "La ricetta non ce l’ho – dice Zanetti – ma credo che si debba andare avanti con il coraggio delle nostre idee, senza guardare troppo agli altri e a cosa sono capaci di fare. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo affrontare squadre più forti di noi e metterle in difficoltà".