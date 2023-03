Lo Stabbia Dover e il futuro Un vivaio da fare crescere

Non ci sono più per lo Stabbia Ciclismo alle soglie dei cinquanta anni dalla fondazione che saranno festeggiati l’anno prossimo in maniera solenne, le squadre giovanissimi, esordienti e allievi. "L’accordo di collaborazione – affermano il presidente della società Luciano Benvenuti e il Team Manager Tiziano Antonini ideatore del progetto - con il Team Valdinievole ha lo scopo di avere un vivaio giovanile dal quale attingere per la squadra juniores. Abbiamo scelto una società che ha bel gruppo, che da questa stagione si avvale dell’ex professionista Fabio Sabatini come coordinatore tecnico. Cerchiamo di avere più sicurezza e tranquillità – concludono i due esponenti del gruppo sportivo stabbiese - dal punto di vista atletico per il futuro". La società nella stagione 2023 potrà contare su nove juniores con un rinnovamento quasi completo in quanto solo un atleta faceva parte della società nel 2022. La squadra sarà guidata ancora da Michele Corradini ed Etelbo Arzilli con la collaborazione di Claudio Goretti e Luca Puccioni. Tra i nove atleti anche un argentino che arriverà in Italia a fine marzo Gabriel Roberto Rodrigo, grazie ai "buoni uffici" di Marco Zamparella direttore sportivo del Team Corratec e che viene ritenuto un buon velocista.

Il G.S. Stabbia Ciclismo ha come primo sponsor la Dover Andia Fora grazie a Danilo Bonfanti da anni nel ciclismo, mentre la tradizionale "Giornata Azzurra" a Stabbia è stata programmata per domenica 11 giugno con gli allievi (Memorial Antonj Orsani) cher correranno al mattino, e il Gp Artigianato e Commercio Stabbiese per la categoria juniores che si svolgerà nel pomeriggio.

La squadra: Damiano Belcari, Alessandro Consorti, Matteo Damiano, Gabriel Fondelli, Davide Giusti, Emanuele e Mattia Simonetti, Mattia Simoni. Oltre al presidente Luciano Benvenuti, il vice è Domenico Borghini; medico sociale il dottor Carlo Giammattei; direttore di gara Francesco Zingoni.

Antonio Mannori