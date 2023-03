ll Certaldo deve cedere sul campo della Massese trascinata dall’inarrestabile Buffa

Massese

1

Certaldo

0

MASSESE: Barsottini, Marchini, Bennati, Ceciarini, Ricci, Vittorini, Remedi (62’ Aliboni), Bonini L., Buffa (89’ Manfredi), Vignali (79’ Van Dunem), Bonini M. (63’ Lazzini). All. Della Bona.

CERTALDO: Calu, Piochi (69’ Corsi), Vecchiarelli (74’ Bardotti), De Pellegrin, Marcon, Razzanelli, Nuti (62’ Bernardini), Zanaj, Taraj, Martini G., Bandini (79’ Baccini). All. Ramerini.

Arbitro: Cremonini di Pisa.

Rete: 34’ Buffa.

MASSA – Un Certaldo sotto tono torna a mani vuote dalla trasferta sul campo di una Massese rivitalizzata dalla cura Della Bona: 3 vittorie di fila dall’avvento del nuovo tecnico. A differenza di quanto succede normalmente stavolta sono gli avversari a partire meglio del Certaldo, che rischia due volte nei primi 20 minuti: prima un tiro dal limite di Buffa finisce di poco fuori e poi un colpo di testa vincente dello stesso centravanti locale viene annullato per un fallo in attacco. Quando poi i viola valdelsani sembrano aver preso le misure, ecco la beffa: corre il 34’ infatti quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Buffa vince un paio di contrasti in area e trafigge di piatto destro Calu. La replica del Certaldo arriva al 44’ con una punizione ben indirizzata da Vecchiarelli e ottimamente sventata da Barsottini. Nella ripresa non succede niente fino ai minuti finali quando, prima Calu neutralizza un diagonale di Aliboni e poi Bardotti spara alto da ottima posizione cestinando l’ultima chance per pareggiare degli uomini di Ramerini.