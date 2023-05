L’intesa Accardi-Napoli è più che un’ipotesi

La voce circola da giorni, ma ora è un vero e proprio tam tam. Pietro Accardi al Napoli in caso di addio di Giuntoli? La possibilità, è bene dirlo chiaramente, c’è. Perché a sponsorizzare il nome del diesse azzurro sarebbe proprio l’uomo mercato di De Laurentiis, quel dirigente capace di allestire la squadra che ha appena vinto lo scudetto con larghissimo anticipo e che proprio per questo è corteggiato da società di grido. Giuntoli avrebbe espressamente detto a De Laurentis che il nome giusto per prendere il suo posto è quello di Accardi, dirigente giovane ma con capacità e qualità dimostrate ad Empoli nel corso degli anni.

Il patron partenopeo ci pensa, anche perché la possibilità di perdere il suo direttore sportivo non lo entusiasma. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti, ma se davvero Giuntoli dovesse andar via allora ecco che il nome di Accardi diventerebbe una possibilità estremamente concreta per il futuro del Napoli. E’ chiaro, nonostante un contratto che lega il dirigente palermitano alla società di Corsi anche per la prossima stagione, che davanti a una proposta del genere sarebbe impossibile dire di no. Accardi, in passato, era stato cercato da Fiorentina e Verona: nel primo caso per fare il vice di Pradé, nel secondo per sostituire D’Amico. Per tutte e due le volte, però, il diesse ha preferito rimanere in azzurro e il tempo, a quanto pare, sembra avergli dato ragione.

E l’Empoli? Il presidente Corsi, dal canto suo, non può fare altro che aspettare. I rapporti con il Napoli sono idilliaci, ma il massimo dirigente azzurro vorrebbe evitare l’eventualità di ritrovarsi a fine anno e dover scegliere di nuovo il direttore sportivo. Se questo dovesse avvenire, il primo nome rimarrebbe quello di Marcello Carli. Un dirigente che non ha bisogno di presentazioni e che da queste parti gode di fiducia e stima da parte di tutto l’ambiente. Più difficile, come ha scritto qualcuno, l’ipotesi di un ritorno di Pecini, specialmente dopo il modo in cui l’avventura col dirigente ligure era finita.

t.c.