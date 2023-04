L’incognita della difesa incombe su Zanetti

di Tommaso Carmignani

Ismajli la speranza, De Winter la preoccupazione e la difesa? Un’incognita. La settimana che porta alla sfida contro l’Inter, gara in programma domenica prossima all’ora di pranzo, pone tutta una serie di interrogativi per mister Zanetti, costretto ad accendere ancora una volta i riflettori su un reparto che nell’ultimo periodo è stato spesso al centro della scena. L’infortunio riportato nella gara di venerdì sera a Cremona da Koni De Winter sta preoccupando lo staff medico: il giocatore ha riportato una distorsione al ginocchio durante un normale contrasto di gioco e per questo è stato immediatamente costretto ad uscire. Ha abbandonato il campo sulle proprie gambe, ma questo rassicura solo fino a un certo punto. In queste ore sta ultimando gli accertamenti per capire l’esatta entità del problema, ma la preoccupazione, come accennato, è tangibile.

Si teme l’interessamento di uno o più legamenti, dal collaterale al crociato, con tempi di recupero ancora difficili da calcolare. Al termine della stagione manca poco e tra le ipotesi in campo c’è anche quella che il giocatore possa non rientrare. E’ ovviamente un’eventualità che nessuno al momento vuole prendere in considerazione, ma la sua assenza nella gara contro l’Inter è praticamente scontata. E così Zanetti si guarda intorno per capire quanti e quali centrali ha ancora a disposizione. Il problema, manco a dirlo, è legato ad Ismajli, che a più riprese nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con problemi di natura muscolare. Per colpa di uno di questi è stato costretto a saltare anche le ultime due partite, ma la speranza è appunto quella che in vista del match di domenica sia davvero in grado di rientrare. Saranno decisivi i prossimi giorni, a cominciare da quello di oggi.

La squadra riprenderà ad allenarsi e i sanitari dovranno attuare una gestione attenta del lavoro per riuscire a portarlo all’immediata vigilia del match nelle condizioni giuste per poter giocare. L’alternativa, l’ultima che il tecnico ha a disposizione, è ovviamente Walukievicz, entrato in campo anche nella sfida di venerdì scorso in casa della Cremonese. Il difensore polacco ha garantito affidabilità, ma tra tutti quelli a disposizione del tecnico è quello che ha giocato meno ed è, soprattutto, anche l’unica alternativa a parte Luperto. Tra gli assenti figura infatti anche il giovane Guarino, promosso dalla Primavera e ormai inserito in pianta stabile nella rosa a disposizione di Zanetti. Anche lui da qualche settimana deve fare i conti con un problema fisico che gli impedisce di allenarsi. Di cinque centrali che l’allenatore ha a disposizione ne restano quindi due e mezzo, a cui si aggiunge Tonelli che però, dopo essere rientrato da uno stop di sei mesi, non ha praticamente mai giocato. Impensabile rischiarlo dall’inizio con l’Inter, anche se una mano all’occorrenza potrà darla. Non siamo insomma in situazione di emergenza, ma una difesa che perde pezzi, in una fase così cruciale del campionato, non è mai auspicabile.