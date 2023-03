Limite e Capraia in C2

Nella giornata in cui osserva il proprio turno di riposo il Limite e Capraia è retrocesso matematicamente in C2. A 4 gare dalla fine del torneo di C1, infatti, i giallorossi non possono più recuperare i 17 punti che li separano dai play-out. Serie C2 dove invece prosegue l’ottimo momento dell’Atletico Fucecchio, capace di schiantare 7-3 in casa l’insidioso No Sense Prato nel 10° turno di ritorno del girone B. Protagonisti assoluti Frediani e Zito, autori rispettivamente di un poker e di una tripletta che li portano a 40 e 31 reti complessive. I biancorossi consolidano così il loro 3° posto con 61 punti a +9 sul quarto e a sole 3 lunghezze dal secondo. Nella sestultima giornata del girone C di serie B nazionale, a salvezza acquisita, la Vigor Fucecchio ha infine ceduto con l’onore delle armi in casa della corazzata Reggio Emilia. Chiuso il primo tempo sul 2-0, la capolista ha infatti dilagato soltanto nel finale dopo che Byaze aveva accorciato le distanze sul 3-1 per i ragazzi di coach Accardi.